Casi 19.000 familias sufren el impacto del temporal en Gaza, según autoridades palestinas

Guardar

Gaza, 9 nov (EFE).- El Ministerio de Desarrollo social de Gaza, dependiente de la Administración política de Hamás, informó este lunes de que 18.860 familias gazatíes desplazadas, repartidas en 339 campamentos, sufrieron el impacto de las tormentas que azotaron la Franja el viernes y el sábado.

"Los resultados de la evaluación muestran que la Gobernación de (la ciudad de) Gaza registró el mayor número de familias afectadas: 8.319 hogares sufrieron daños en sus refugios debido a las fuertes lluvias y vientos. Por su parte, la gobernación Central registró el mayor número de campamentos afectados, con un total de 141", detalló el ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Para tratar de mitigar las consecuencias del temporal, el Ministerio de Desarrollo Social gazatí aseguró estar trabajando en coordinación con "diversas organizaciones humanitarias y de socorro" para la distribución de tiendas de campaña y lonas de plástico a familias que perdieron sus refugios o cuyas tiendas quedaron parcial o totalmente destruidas.

"Se proporcionaron tiendas de campaña y materiales de protección contra la lluvia a unas 298 familias, mientras que 2.100 personas recibieron ropa de invierno y otros artículos esenciales para el refugio", agregó en su nota el ministerio.

Por su parte, la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, emitió otro informe este lunes en el que señalaba que la primera tormenta invernal de 2026 en Gaza inundó "cerca de 70.000 tiendas de campaña de personas desplazadas en un lapso de 12 horas".

PUBLICIDAD

"Mientras tanto, las autoridades de ocupación israelíes siguen impidiendo la entrada a la Franja de Gaza de unas 50.000 tiendas de campaña que permanecen bloqueadas en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah", sentencia el documento.

Ayer domingo, cuatro gazatíes, incluidos tres niños, fallecieron a causa de temporal cuando un talud de arena se derrumbó sobre varias tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en una instalación de acogida en Deir al Abalah (centro de la Franja).

PUBLICIDAD

"Estábamos sentados en la tienda, a la buena de Dios, y de repente fue como una explosión. La tienda se nos vino encima y quedé enterrada, yo y mi hija, bajo la montaña. Mis hijos jóvenes corrieron y nos sacaron de debajo", explicó este lunes a EFE Em Abed Sahhar, una mujer que sobrevivió al derrumbe.

Aún a día de hoy, más de un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza -que no ha detenido los ataques diarios israelíes-, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación exterior, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

PUBLICIDAD

Además, alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.643 personas han muerto y 175.962 han resultado heridas en la Franja por fuego israelí, de acuerdo al Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

(vídeo)