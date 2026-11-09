Bruselas admite que reservas de gas de la UE están históricamente bajas, pero no ve riesgo

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La Comisión Europea reconoció este lunes que las reservas de gas de la Unión Europea (UE) se encuentran por debajo de la media histórica para esta época del año, aunque aseguró que por el momento los Estados miembros no detectan problemas de seguridad de suministro y descartó activar medidas de emergencia.

"Estamos por debajo de la media histórica en términos de almacenamiento de gas, pero, al mismo tiempo, nuestros Estados miembros no están viendo ningún problema de seguridad de suministro por ahora. Eso no significa que no estemos vigilando la situación muy de cerca, lo estamos haciendo", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

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Según los últimos datos de la plataforma AGSI+ de Gas Infrastructure Europe (GIE), actualizados este fin de semana, los depósitos subterráneos de gas de la UE se encuentran al 72,7 % de su capacidad, con unos 823 teravatios hora almacenados.

El nivel es diez puntos porcentuales inferior al registrado hace un año, cuando las reservas rondaban el 82,7 %, y casi 17 puntos inferior a la media de los últimos cinco años para estas fechas, situada en torno al 89,5 %.

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La situación varía considerablemente entre Estados miembros. Mientras que España tiene sus depósitos al 80,8 % de capacidad, Alemania, el país con mayor volumen de almacenamiento de la UE, apenas alcanza el 59,2 %, que contrasta con el 89,2 % de Italia y el 81,5 % de Francia.

La legislación comunitaria, adoptada tras la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022 y prorrogada hasta finales de 2027, establece como objetivo general que los depósitos de gas alcancen el 90 % de su capacidad antes del invierno.

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No obstante, la UE flexibilizó las obligaciones en 2025 para evitar tensiones en los mercados y permitir a los países aprovechar los momentos de precios más favorables para comprar gas.

Así, el objetivo puede alcanzarse en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre.

Además, los Estados miembros pueden desviarse hasta diez puntos porcentuales de ese objetivo en condiciones difíciles de mercado o por problemas técnicos, mientras que la Comisión puede permitir una reducción adicional de cinco puntos si persisten circunstancias desfavorables.

La menor acumulación de reservas coincide con un encarecimiento del gas en los mercados europeos, condicionado por las perturbaciones del suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de Oriente Medio y la creciente competencia internacional por las importaciones.

El mercado gasístico TTF de Ámsterdam, de referencia en Europa, ronda este lunes los 86 euros por megavatio-hora, después de haber superado los 100 euros a finales de octubre, mientras que marcó su máximo histórico en agosto de 2022, cuando llegó a superar los 346 euros por megavatio-hora. EFE

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