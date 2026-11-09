09/11/2026 Belén Esteban celebra sus 53 años emocionada por la felicitación de su hija y sin ganas de polémicas. Belén Esteban está de celebración. La colaboradora ha cumplido 53 años y ha recibido numerosas felicitaciones y muestras de cariño en una fecha muy especial. A pesar de los mensajes y regalos que le han llegado durante la jornada, ha reconocido que uno de ellos le ha hecho especial ilusión: el de su hija, con quien mantiene una relación muy estrecha pese a que siempre ha procurado mantenerla alejada de la exposición mediática. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Belén Esteban está de celebración. La colaboradora ha cumplido 53 años y ha recibido numerosas felicitaciones y muestras de cariño en una fecha muy especial. A pesar de los mensajes y regalos que le han llegado durante la jornada, ha reconocido que uno de ellos le ha hecho especial ilusión: el de su hija, con quien mantiene una relación muy estrecha pese a que siempre ha procurado mantenerla alejada de la exposición mediática.

La de Paracuellos se ha mostrado especialmente emocionada al hablar de las felicitaciones recibidas y de los ramos de flores que le han enviado y que su marido le ha hecho llegar. "Estoy muy emocionada porque me han mandado flores, bastantes, además, y las tarjetas muy bonitas", ha explicado, antes de reconocer que la que más le ha llegado al corazón ha sido la de su niña. También ha tenido palabras de agradecimiento para su madre, sus hermanos, el resto de su familia y sus amigos.

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Este año, sin embargo, Belén ha decidido no organizar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños. Una decisión que ha justificado por los compromisos que supone reunir a todos sus conocidos: "Si invito a uno, tengo que invitar a otro. Si no invito a otro, se enfadan". Por eso, ha preferido apostar por una celebración más tranquila y sin grandes reuniones.

Durante su encuentro con la prensa, la colaboradora también ha dejado claro que no tenía ninguna intención de hablar de Rosario Mohedano. "¿Tú te crees que yo de Rosario voy a hablar el día de mi cumpleaños? Hasta luego, Mari Carmen", ha respondido con contundencia ante las preguntas de los periodistas. Incluso ha mostrado su hartazgo ante la insistencia: "Escúchame, es mi cumpleaños, ¿vale? Qué pesados sois". Tampoco parece tener especial interés en escuchar a la cantante interpretar el cumpleaños feliz, recordando con ironía que ya se lo cantó a Kiko Hernández vestida de Marilyn Monroe.

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Por último, Belén también se ha pronunciado sobre Carmen Borrego, que celebra igualmente su cumpleaños. La colaboradora ha confirmado que la ha felicitado, aunque no ha recibido una invitación para su celebración. Lejos de darle importancia, ha quitado hierro al asunto y ha recordado que ella tampoco suele contar con la hija de María Teresa Campos en sus propias fiestas: "No vamos a causar una movida porque Carmen Borrego no me haya invitado".