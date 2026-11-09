Alemania recuerda que existe ya una arquitectura de seguridad europea que Rusia aceptó

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París/Berlín, 9 nov (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este lunes a Moscú a renunciar por fin a sus exigencias maximalistas de cara a las negociaciones en Abu Dabi, al tiempo que reiteró que ya existe una arquitectura de seguridad en Europa y en realidad solo hace falta que el Kremlin cumpla en la práctica los compromisos que Rusia misma adoptó en su momento.

En declaraciones a los medios tras participar en una reunión de ministros de Exteriores del G7 en París, Wadephul sostuvo, de cara a las negociaciones entre Moscú y Kiev en Abu Dabi del martes y miércoles bajo mediación de EE.UU., "que existe una oportunidad de poner fin a la guerra de agresión", pero recalcó que para ello, "es imprescindible que Rusia renuncie por fin a sus exigencias maximalistas y muestre una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo".

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"Y esta es precisamente la cuestión decisiva que deberá quedar clara en las conversaciones de los próximos días: ¿existe una voluntad real de negociar por parte de Rusia o se trata únicamente de una puesta en escena negociadora destinada a desviar la atención del hecho de que Rusia pretende continuar su brutal guerra de agresión, especialmente contra la población civil?", afirmó.

"En este momento no lo vemos. Lo único que vemos son ataques mortíferos contra la población civil, que es completamente inocente y está sufriendo sus consecuencias de la forma más terrible. Tampoco vemos ninguna contribución sustancial que permita que las negociaciones avancen seriamente", señaló Wadephupl.

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En todo caso, reiteró, "no puede haber una solución sin Europa, sino únicamente con Europa. Están en juego los intereses de seguridad europeos y el futuro de Ucrania en Europa (UE)".

Acerca de la propuesta del yerno y emisario de la Casa Blanca para las negociaciones de paz, Jared Kushner, de negociar una arquitectura de seguridad "más amplia" entre Europa y Rusia, Wadephul recordó que lo que propone Washington ya existe en tratados jurídicamente vinculantes y compromisos políticos existentes que Rusia adoptó.

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Kushner explicó el pasado día 6 en sus redes sociales que EE.UU. estudia cinco objetivos para un posible nuevo pacto de seguridad entre Europa y Rusia: unas consultas permanentes en materia de seguridad, unos canales fiables de comunicación en situaciones de crisis, una mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y un marco duradero para la seguridad y la estabilidad de Europa a largo plazo.

Esos compromisos los asumió la URSS y más tarde Rusia a través de acuerdos y documentos firmados en 1975 (el Acta Final de Helsinki) y en 1990 en la Carta de París para una Nueva Europa, el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (OSCE).

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Además, Wadephul incluyó el memorándum de Budapest de 1994, por el que la Ucrania recién independizada entregó a Rusia el armamento nuclear que tenía en su territorio en tanto que miembro de la URSS a cambio de la promesa de que se respetaría su integridad territorial.

"Esto significa que (...) lo único que falta es que Rusia acepte lo que ella misma ha acordado. Y si debemos volver a reafirmar esos principios (la soberanía de los Estados, la inviolabilidad de las fronteras y la libertad de cada Estado para incorporarse a la estructura de seguridad que considere adecuada), entonces, por supuesto, sería correcto hacerlo. Pero, desde luego, no es necesario, importante ni apropiado introducir en ella una transformación fundamental", subrayó Wadephul. EFE

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(foto)(vídeo)