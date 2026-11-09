Aldama y Miller suman 12 puntos en los triunfos de Mavericks y Clippers

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El ala-pívot español Santi Aldama, con 12 puntos en el triunfo de Dallas Mavericks ante Brooklyn Nets (130-93), y el pívot Baba Miller, autor de otros 12 tantos en la victoria de Los Angeles Clippers frente a New Orleans Pelicans (139-123), han liderado la representación española en la jornada dominical de la NBA, en la que el joven exterior Hugo González también ha dispuesto de 10 minutos en el holgado triunfo de Boston Celtics sobre Milwaukee Bucks (117-97).

En el American Airlines Center de Dallas, Santi Aldama ha completado un eficiente partido partiendo como suplente al firmar 12 puntos, 2 rebotes y 1 robo en 14 minutos en pista, con una serie de 5/7 en tiros de campo y 2/4 en triples. Por su parte, Baba Miller ha aprovechado al máximo sus 19 minutos con Los Angeles Clippers al conseguir 12 puntos con un perfecto 6/6 desde la línea de tiros libres, además de 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones para firmar su actuación más completa del curso. Finalmente, el alero Hugo González ha contado con 10 minutos sobre el parqué de Milwaukee con Boston Celtics, aportando 2 rebotes y 1 asistencia en la rotación verde.

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En el apartado colectivo, Dallas Mavericks ha arrollado a Brooklyn Nets sustentado en una sensacional actuación del 'rookie' Cooper Flagg, quien ha registrado su tercer doble-doble consecutivo con 25 puntos y 12 asistencias. El equipo tejano ha alcanzado un 57,1% de acierto en tiros de campo y ha dominado de principio a fin, distanciándose por 20 puntos al descanso (66-46) y sellando su máxima ventaja del encuentro con el 130-93 final. Kyrie Irving, con 21 puntos, y Daniel Gafford, con 18, han secundado el ataque local, mientras que Michael Porter Jr. ha sido el mejor de los Nets con 19 tantos y 9 rebotes.

Asimismo, Los Angeles Clippers han puesto fin a una racha negativa de 7 derrotas consecutivas al imponerse a New Orleans Pelicans en un duelo de alta anotación. Darius Garland, con 24 puntos y 10 asistencias, y el pívot Brook Lopez, con 20 tantos, han encabezado el ataque angelino para certificar la segunda victoria de la temporada. Los Clippers han roto el choque en el último cuarto gracias a un parcial de 15-6 de salida que ha neutralizado el empuje de Trey Murphy III (26 puntos), Zion Williamson (25) y Jeremiah Fears (25).

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Por su parte, Boston Celtics (8-2) ha consolidado su buen arranque de curso con un triunfo incontestable en pista de Milwaukee Bucks. Paul George, con 27 puntos, y Jayson Tatum, con 21 tantos antes de descansar durante todo el último periodo, han liderado la ofensiva de los vigentes campeones. El conjunto de Milwaukee (1-9) firma de este modo su peor inicio de temporada desde la campaña 1993-94, haciendo inútiles los 27 puntos anotados por Kyle Kuzma.