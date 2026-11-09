Agencias

Al menos tres muertos y 14 heridos por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Imagen 6TCOI7FGEVF3HBZ2RXO7Z7OAHM
Guardar

Al menos tres personas han muerto y otras 14 han resultado heridas este lunes por una explosión en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, según han informado las autoridades del país.

La explosión ha tenido lugar al mediodía, aproximadamente, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS. Las autoridades provinciales han indicado que los equipos de búsqueda y rescate están tratando de dar con una decena de personas que siguen desaparecidas.

PUBLICIDAD

La explosión ha desencadenado un incendio que ha afectado a parte de las instalaciones y ha provocado el despliegue del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos de rescate. Los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Merz propone a la conservadora Ilse Aigner para la Presidencia de Alemania con el apoyo del SPD

Merz propone a la conservadora Ilse Aigner para la Presidencia de Alemania con el apoyo del SPD

La magia del 10 de noviembre en Boca: Debutó Riquelme en 1996 y se fue Maradona en 2001

Infobae

Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 18 heridos del accidente de Urda, uno de ellos en la UCI

Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 18 heridos del accidente de Urda, uno de ellos en la UCI

Derrumbe mortal en Gaza por las lluvias: "La tienda se nos vino encima y quedé enterrada"

Infobae

Argentina busca frenar en TIDM la explotación de petróleo en Malvinas por el Reino Unido

Infobae