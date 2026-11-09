Al menos ocho migrantes muertos en un naufragio frente a las costas de Creta (Grecia)

10/03/2024 Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia SOCIEDAD BALCANES EUROPA GRECIA GUARDIA COSTERA DE GRECIA

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Las autoridades de Grecia han informado este lunes de que al menos ocho migrantes han muerto en un nuevo naufragio registrado el sábado en aguas del Mediterráneo frente a las costas de la isla griega de Creta.

Las operaciones de búsqueda y recate se habían iniciado el mismo sábado a unas 6 millas náuticas (a unos 9,5 kilómetros) de la costa sur de la isla, donde 28 migrantes de origen sudanés fueron rescatados con vida.

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Sin embargo, durante la noche del domingo al lunes, los equipos han hallado la embarcación, que habría volcado el día anterior, y han confirmado el fallecimiento de al menos ocho personas que cayeron al agua cuando el barco volcó, según informaciones de la Guardia Costera.

Las autoridades portuarias han lamentado las dificultades para llevar a cabo operaciones durante el último día debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona.