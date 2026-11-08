Vincent Kompany volverá a dirigir al Bayern "en dos o tres semanas"

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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, volverá a dirigir al equipo en dos o tres semanas, tras sufrir un desmayo durante un entrenamiento el 23 de octubre y permanecer ingresado en el hospital por una meningitis, según declaró este domingo el presidente honorario del club, Uli Hoeness.

El técnico belga, de 40 años, sufrió un desmayo mientras observaba una sesión de entrenamiento del filial del Bayern. Tras ello, fue trasladado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una irritación meníngea. El segundo entrenador, Aaron Danks, le ha sustituido durante cinco partidos, en los que el equipo ha ganado cuatro y ha empatado uno.

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"Tras el parón internacional, dentro de dos o tres semanas, volverá al banquillo", declaró Hoeness a la cadena Bayerischer Rundfunk.

El Bayern, líder de la Bundesliga, ganó este sábado al Mainz (2-1) y, debido al parón internacional, no volverá a jugar hasta el 20 de noviembre, cuando reciba al Colonia. Se esperaba que Kompany estuviera de vuelta para entonces, pero Hoeness sugirió que esa fecha podría ser un poco prematura.

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"Creo que fue una gripe muy grave y descuidada. Está sometido a un estrés tremendo. Trabaja 12 horas al día, seis días a la semana. Eso fue, sencillamente, demasiado", explicó Hoeness.

El director deportivo, Max Eberl, había adoptado un tono diferente poco después del diagnóstico de Kompany. "Es una enfermedad. Cualquiera de nosotros puede contraerla. No tiene nada que ver con la presión a la que nos enfrentamos en la Bundesliga", señaló entonces.

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