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Francia anuncia que Europa estará presente en Emiratos para las negociaciones sobre Ucrania

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El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este domingo que Europa estará representada en los contactos sobre Ucrania previstos para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, con presencia de enviados de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Francia "estará presente en la mesa de negociaciones", ha explicado Barrot en una entrevista con la cadena francesa RTL. "Los europeos estarán bien representados y Francia estará presente en Abu Dabi para participar en estos debates. Todavía no puedo decirles quién representará a Francia en esta ocasión, pero sin duda estará allí", ha explicado.

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El ministro ha relatado que "en las últimas semanas, los europeos han alzado la voz, expresando al mediador estadounidense que ningún debate sobre el futuro del continente puede ignorar nuestras expectativas y demandas".

La última reunión con este formato tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra, sin que se lograra ningún avance hacia la solución del conflicto.

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