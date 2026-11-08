Frente Nacional de Resistencia anuncia la muerte de tres talibán en una operación en Herat

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El Frente Nacional de Resistencia de Afganistán (FNR), grupo armado opositor al régimen talibán, ha anunciado este domingo la muerte de tres miembros de las fuerzas talibán durante una operación llevada a cabo en el distrito de Rabat Sangi, en la provincia de Herat, en el noroeste del país.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización en redes sociales, la acción tuvo lugar en torno a las 21.30 horas (hora local) de este sábado, en las inmediaciones del mercado de Turgundi. Los tres fallecidos pertenecían, según el FNR, a la unidad de carreteras de la Policía talibán.

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Durante el ataque, los combatientes de la resistencia se incautaron también de tres armas ligeras y una base de comunicadores, de acuerdo con la información facilitada por el propio grupo opositor.

El FNR ha reivindicado esta acción como parte de su campaña de ataques selectivos en distintos puntos de Afganistán con el objetivo de "liberar al pueblo y al país del dominio ilegítimo" de los talibán, a los que ha calificado de grupo terrorista.

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