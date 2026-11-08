Miki Nadal presume de sus tres hijas y bromea sobre su futura jubilación: "Ya voy teniendo una edad"

Miki Nadal posa durante la presentación de 'Circlassica: Extraordinarios' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Miki Nadal atraviesa una de sus etapas más especiales en el terreno personal. El humorista ha hablado con mucho cariño de su faceta como padre de tres niñas, de once, cuatro y dos años, durante el estreno VIP de Circlassica, donde ha acudido dispuesto a disfrutar de una jornada llena de magia e ilusión junto a su familia: "Ser padre es una maravilla, sobre todo de tres tesoros que me han salido, que vamos, me tienen locos. Es verlas y besarlas", ha confesado con una sonrisa. Además, no ha dudado en reivindicar el papel de las mujeres: "Tres mujeres. El futuro es de las mujeres. Las mujeres son el futuro".

El cómico también ha compartido algunas de las pequeñas aventuras que vive en casa con sus hijas, especialmente con la más pequeña, que todavía está en plena etapa de dejar el pañal: "Bueno, la más pequeña aún estamos ahí intentando quitar los pañales y ahora ha metido un dedo en la puerta, se le ha caído la uña y la pobre, pues cosas de críos. Como era yo de pequeño también, un bala", ha contado entre risas, reconociendo que su carácter travieso parece haberse heredado. Una paternidad que, aunque reconoce que puede resultar "cansadita" en ocasiones, le tiene completamente enamorado.

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De cara a las próximas fiestas, ha reconocido que en su casa la Navidad se vive con especial intensidad gracias a las pequeñas: "Somos muy navideños, claro, con tres niñas que tengo, una de once, otra de cuatro y otra de dos. No puede ser de otra manera. Hay mucha ilusión, muchos colores, muchas canciones, muchos villancicos, muchos regalos", ha explicado. El humorista ha acudido al espectáculo circense con la intención de compartir con sus hijas esa ilusión infantil que él mismo recuerda de su infancia y que ahora quiere transmitirles.

Por último, Miki Nadal también ha reaccionado a la retirada televisiva de El Gran Wyoming, su compañero de cadena, tomándose con humor la posibilidad de seguir sus pasos algún día: "Se va el gran Wyoming, su merecido descanso, ya son muchos años de televisión. Ojalá pudiera hacer yo lo mismo, ¿eh? Dentro de poco. Pero bueno, voy camino de eso", ha comentado entre risas. Preguntado por si también piensa en la jubilación, el colaborador ha bromeado sobre su edad: "Hombre, yo ya voy teniendo una edad, ¿eh? Pero vamos, aún me queda para rato".

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