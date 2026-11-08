Secuestran a alcalde mexicano de Río Bravo en una carretera del norte del país

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Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue secuestrado por hombres armados la tarde del sábado en una carretera del estado de Zacatecas, en el centro-norte de México, informaron este domingo autoridades estatales.

Almaraz Maldonado, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), gobierna este municipio del estado de Tamaulipas fronterizo con Estados Unidos.

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Viajaba con familiares e integrantes de su equipo hacia Real de Catorce, un destino turístico del estado de San Luis Potosí, cuando fue interceptado en la carretera San Tiburcio-Vanegas, según informó a los medios el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho.

El fiscal señaló que, según los avances de la investigación, varios vehículos fueron interceptados en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas, donde varias personas fueron abandonadas en la carretera.

“Ahí es donde es despojado por civiles armados y donde es privado de la libertad el alcalde”, indicó Camacho, quien añadió: “Cabe señalar que hasta este momento no se ha logrado la localización”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que los acompañantes del alcalde lograron llegar al municipio potosino de Cedral, donde denunciaron los hechos, y precisó que el secuestro ocurrió en territorio de Zacatecas y no en San Luis Potosí, como se había informado inicialmente.

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"De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda", apuntó la secretaría.

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil, la policía estatal de San Luis Potosí, activó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas, en coordinación con las autoridades de ese estado, para contribuir a la localización de las víctimas.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente contra funcionarios en México, especialmente en el ámbito local.

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales, de los cuales 136 terminaron en asesinato.

Su monitoreo 'Votar entre Balas' advierte además que casi el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal se concentra en el nivel municipal, el más expuesto frente al control territorial del crimen organizado.

En el norte del país, los episodios recientes han mantenido la alerta.

En Tamaulipas, el delegado de la FGR Ernesto Vázquez Reyna fue asesinado en Reynosa en agosto de 2025 en un atentado con granadas y disparos. En Zacatecas, otro foco de violencia, autoridades reportaron en julio de 2026 el hallazgo de diez personas asesinadas en distintos municipios, entre ellas el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez. EFE

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