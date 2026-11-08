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El belga Nys logra su segundo Europeo de ciclocross

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El belga Thibau Nys se proclamó campeón de Europa de ciclocross por segunda vez, tras el título de 2024, al imponerse en la carrera celebrada en Zeddam (Países Bajos) con triplete de los corredores belgas.

Nys, subcampeón el pasado año, se impuso con un tiempo de 59:37 minutos y con siete segundos de margen sobre su compatriota Joran Wyseure, bronce en 2025, con quien encabezó la prueba buena parte del recorrido hasta que se despegó en la última vuelta en el tramo de escaleras.

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El podio lo completó el belga Niels Vandeputte, a 19 segundos, y completó el triplete para su país como el del pasado año, en un esprint junto con el suizo Kevin Kuhn, el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el británico Cameron Mason.

La jornada se completó con la prueba masculina júnior, en la que venció el belga Lars Peers, por delante del neerlandés Delano Heeren y del también belga Bas Vanden Eynde. EFE

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