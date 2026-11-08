1-3. Alisson y la pegada contra las dudas del Liverpool

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Liverpool aún no está a su mejor nivel, pero victorias como la de este domingo contra el Crystal Palace toman un gran valor por la concreción con la que respondió a sus momentos de más dudas, primero con un cabezazo de Alexis Mac Allister, luego con un contraataque goleador de Florian Wirtz, después con el 0-3 de Isak y siempre con tres paradas decisivas de Alisson Becker

En dos instantes de inspiración, como se espera de los equipos más potentes del continente, el conjunto de Andoni Iraola se adueñó de tres puntos en el aire tanto con el 0-0 como con el 0-1, incluso con méritos del equipo londinense para creer en el empate, hasta que Araujo activó una contra letal, con Barcola como pasador del 0-2.

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Es cierto que, desde el punto de vista de la clasificación, sólo fue una victoria con el último de la tabla, con apenas siete puntos de los 30 disputados, pero no lo es menos que, durante la primera parte y más allá, no pareció el colista el Crystal Palace, incluso estrelló un remate en el larguero de Yeremy Pino o le anularon un gol por centímetros.

Había sufrido el Liverpool, agarrado también a los reflejos de Alisson Becker, cuya parada fue formidable a un remate solitario de Kamada en el segundo palo, del que se pasó, invariablemente, casi de forma inmediata, al gol de Mac Allister. La estrategia tan productiva de los 'reds': Szoboszlai puso el balón justo el lugar donde llegó el argentino, cuyo cabezazo desató una victoria que, hasta entonces, no se intuía.

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Era el minuto 41. Un impulso necesario para el Liverpool y un golpe, otro más en esta campaña, para el Palace, que había merecido quizá ganar, pero se iba al descanso con una derrota que se consolidó después, pese a que salió con la misma ambición en la reanudación y con alguna opción para el empate, entre la inquietud de Andoni Iraola.

Pero, de repente, Araujo lideró un contragolpe, dio vuelo a Barcola por la banda izquierda y el francés centró el gol a Florian Wirtz. Una acción de tiralíneas, ya definitiva para el triunfo del Liverpool, que agrandó la victoria con el 0-3 de Isak y que va hacia arriba: es cuarto, pero ya a tan solo tres puntos del Manchester City, tercero, aunque aún a nueve del liderato del Arsenal. Necesita más. Un penalti final significó el 1-3.

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Ficha técnica:

1 - Crystal Palace: Henderson; Richards, Disasi, Lerma; Mingueza (Khalali, min. 88), Wharton, Timber (Osorio, min. 60), Mitchell; Kamada, Pino (McNeil, min. 88); Strand Larsen (Nketiah, min. 72).

3 - Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai (Nyoni, min. 69), Mac Allister; Gakpo (Ngumoha, min. 76), Wirtz, Barcola (Víctor Muñoz, min. 69); Isak (Koumas, min. 91).

Goles: 0-1, min. 40: Mac Allister. 0-2, min. 54: Wirtz. 0-3, min. 90: Isak. 1-3, min. 95: Nketiah.

Árbitro: Tony Harrington. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pino (min. 71) y Lerma (min. 84) y a los visitantes Araujo (min. 24) y Barcola (min. 59).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la 'Premier League' inglesa, disputado en Selhurst Park ante unos 25.000 espectadores.

Iñaki Dufour