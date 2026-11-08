1-2. Cisse celebra la convocatoria con la 'Azzurra' y aúpa al Milan

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Roma, 8 nov (EFE).- La joven promesa milanista Alphadjo Cisse celebró este domingo con un gol que abrió el marcador ante el Génova la noticia de su primera convocatoria con Italia, en un encuentro que el Milan terminó ganando por 1-2 gracias a otro tanto de Christian Pulisic.

El equipo milanés, que mira a los primeros puestos, se colocó con este importante triunfo cuarto en la clasificación, a un punto del tercero, el Inter, y del quinto, el Como, que se enfrentan entre ellos este domingo.

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Los 'rossoneri' frenaron, además, la racha victoriosa del Génova, que había encadenado tres victorias consecutivas.

El equipo del norte de Italia abrió la lata pronto, en el minuto 13, cuando Cisse, que vive una semana feliz tras ser convocado por primera vez con la 'Azzurra', remató solo, tras desmarcarse de forma inteligente, desde la frontal para batir a Justin Bijlow y sellar su cuarto gol en liga tras el doblete al Bolonia y otro tanto al Torino.

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El segundo llegó seis minutos después, en el 19, después de otra pérdida del Génova en la construcción. Traoré intentó jugar en horizontal hacia Ostigard, pero Gonçalo Ramos interceptó el pase, se internó en el área y asistió a Pulisic, que cruzó el balón con la derecha para ampliar la ventaja.

El equipo genovés trató de reaccionar y llegó a celebrar un tanto de Milutin Osmajic en el minuto 30, pero el árbitro lo anuló por un fuera de juego milimétrico, confirmado tras la revisión del VAR.

Tras la reanudación, el Génova adelantó sus líneas y aumentó la presión en busca de un gol que le permitiera regresar al encuentro, si bien el Milan, por su parte, optó por proteger su ventaja y buscar salidas rápidas.

Luka Modric, como líder del centro del campo, controló el partido y Pulisic ejerció como el más peligroso del conjunto visitante.

La segunda parte estuvo marcada también por la tensión en los banquillos. Tres integrantes de la expedición milanista, dos ayudantes del técnico y el médico, fueron expulsados por sus protestas.

Empató el Génova en el 87 por medio de Mikael Egill Ellertsson, pero era demasiado tarde. El Milan fue capaz de amarrar tres puntos fundamentales en su lucha para no descolgarse y para coger confianza, después del tropiezo en casa contra el Ferencvaros en Liga Europa del pasado jueves.

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El duelo entre 'Il Grifone', denominado así por la criatura mitológica emblema de Génova desde época medieval, y 'Los Diablos', supuso el primer enfrentamiento entre Daniele de Rossi y Rúben Amorim, líderes de dos de los clubes pioneros de la Serie A.

-- Ficha técnica

1 - Génova: Bijlow; Marcandalli (El Shaarawy, m.62), Østigård, Vasquez; Ehizibue, Traoré (Sow, m.84), Wiafe (Meichtry, m.85), Ellertsson; Messias (Baldanzi, m.62), Vitinha (Colombo, m.74); Osmajic.

2 - Milan: Maignan; Gila, De Winter, Diawara (Terracciano, m.62), Musah (Estupiñán, m.88); Moreira, Modric, Rabiot, Cisse (Hutchinson, m.61); Pulisic (Jashari, m.79); Ramos.

Goles: 0-1, m.13: Cisse. 0-2, m.19: Pulisic. 1-2, m.88: Ellertsson.

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Marcandalli (m.50) por parte del Génova, y a Musah (m.28), Diaw9ara (m.31), Rabiot (m.50), Pulisic (m.77), Gila (m.87) y Ehizibue (m.95) por parte del Milan.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Serie A disputado en el Estadio Luigi Ferraris de Génova (noroeste de Italia). Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció tras haber sufrido un fuerte golpe durante un partido contra el Andorra.

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