Agencias

Rescatan dos cayucos con 186 migrantes en aguas próximas a El Hierro

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Salvamento Marítimo ha rescatado dos cayucos con 186 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro este domingo, según ha informado el ente institucional.

En concreto, el centro de control de Tenerife ha movilizado a la salvamar Diphda tras avistarse un cayuco a una milla de La Restinga con unas 80 personas de origen subsahariano.

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Asimismo, la salvamar Acrux ha rescatado otro cayuco con 106 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que también han desembarcado en el puerto de La Restinga.

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