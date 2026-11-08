Zelenski denuncia un ataque ruso contra socorristas en la escuela subterránea bombardeada

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Berlín, 8 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que fuerzas rusas atacaron con un dron el lugar en el que personal de los servicios de rescate trabajan para hallar a más desaparecidos, tras el bombardeo de Rusia el lunes de una escuela subterránea en la región ucraniana de Zaporiyia.

"Esta mañana, las fuerzas rusas atacaron Komishuvaja con un dron FPV, localidad en la que desde hace siete días se llevan a cabo operaciones de rescate de emergencia tras el impacto de una bomba aérea que causó la muerte de 55 personas", escribió el mandatario en sus redes sociales.

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"Lamentablemente, es posible que todavía haya más personas bajo los escombros. (Es) un acto de absoluto cinismo y brutalidad", sostuvo.

Además, dijo, se produjo un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche contra la región de Dnipropetrovsk que dejó sin electricidad a más de 600.000 personas en la ciudad de Dnipró y en la región.

La situación también es difícil en la región oriental de Járkov, afirmó Zelenski, quien explicó además que se están registrando cortes de electricidad generalizados en todo el país.

Solo en la región de Zhitómir, 140 edificios de viviendas se quedaron sin calefacción tras un ataque ruso, señaló.

En total, según el mandatario, solo durante la última semana, Rusia ha lanzado contra Ucrania 115 misiles de distintos tipos, cerca de 1.900 bombas aéreas guiadas y más de 3.000 drones de ataque.

Se trata de ataques combinados que incluyen numerosos misiles balísticos. Además, una parte significativa de esos misiles fue fabricada este mismo año, afirmó, y reiteró que "es fundamental que las sanciones se coordinen y se apliquen también en toda Europa y en las jurisdicciones de los países del G7".

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"Contamos con un contundente vigésimo segundo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia", indicó Zelenski. EFE