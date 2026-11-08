La Fiscalía solicita que diez de los detenidos en la operación contra Núcleo Nacional no puedan salir de España

Guardar

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado al Tribunal de Instancia de Gijón la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado todos los viernes, para diez de las personas detenidas en la operación policial relacionada con Núcleo Nacional, que esta mañana han pasado a disposición judicial.

La Fiscalía considera, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la investigación judicial, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio y asociación ilícita.

PUBLICIDAD

De los diez arrestados, dos son vecinos de Gijón y uno de Avilés, mientras que los otros siete han sido trasladados a Asturias desde distintos juzgados de la geografía nacional para comparecer ante la autoridad judicial.

El operativo policial, desarrollado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se saldó con 14 detenciones de miembros de la organización ultraderechista y diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluida su sede central en la capital de España y diversos domicilios particulares. Entre los arrestados figuran varios líderes de la cúpula de la formación.

PUBLICIDAD

Las actuaciones fueron autorizadas por la titular de la plaza número cuatro de Instrucción de Gijón, en funciones de sustitución voluntaria del juzgado número uno, a raíz de una investigación iniciada por unos altercados ocurridos el pasado mes de febrero en las inmediaciones del colegio La Inmaculada de Gijón, donde varios jóvenes denunciaron haber sido agredidos.