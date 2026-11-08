Jordania endurecerá las penas por terrorismo, que podrían llegar hasta la pena de muerte

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Amán, 8 nov (EFE).- El Gobierno jordano ha iniciado una reforma de varias leyes relacionadas con el terrorismo que contempla endurecer las penas para los autores de estos delitos, elevar las condenar mínimas de cinco a diez años de prisión y establecer penas de hasta 15 años o incluso la pena de muerte en determinados casos.

La decisión fue adoptada durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada este domingo, presidida por el primer ministro, Yafar Hasán, en la misma jornada en la que el Tribunal de Seguridad del Estado celebró su segunda audiencia sobre el ataque terrorista contra la iglesia de San Jorge, en Hamud, donde murieron nueve personas a finales de octubre.

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El Consejo de Ministros acordó acelerar la preparación de las enmiendas legislativas y remitirlas a la Cámara de Representantes en un plazo de dos semanas para su debate y aprobación.

El paquete de reformas prevé también duplicar las penas para quienes cooperen, inciten o presten ayuda a los responsables de delitos terroristas, así como endurecer los castigos por difusión de discursos de odio y otras conductas vinculadas al terrorismo.

Entre las principales modificaciones figura, además, la acumulación de las penas correspondientes a cada delito relacionado con el terrorismo, de manera que las condenas se cumplan por separado, en lugar de aplicar únicamente la pena máxima, como establece la legislación vigente.

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Las enmiendas contemplan igualmente modificar el cómputo del año de prisión para los condenados por terrorismo, que pasaría de nueve a 12 meses, y excluirlos de los beneficios previstos en el artículo 34 de la Ley de Centros Penitenciarios y de Rehabilitación, que permite la excarcelación tras cumplir tres cuartas partes de la condena.

En este sentido, el Ejecutivo decidió que, con efecto desde este domingo, las personas que ya cumplen condena por delitos de terrorismo tampoco puedan acogerse a la excepción por buena conducta, por lo que el año de prisión se computará como doce meses en lugar de nueve.

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El proyecto incorpora también medidas cautelares obligatorias para los condenados por terrorismo una vez cumplidas sus penas, con el objetivo de mantenerlos bajo supervisión y control de seguridad durante el periodo que determine el tribunal.

Entre las medidas previstas figuran la vigilancia electrónica, el seguimiento exhaustivo y el arresto domiciliario, además de otros mecanismos destinados a reducir los riesgos para la seguridad y proteger a la sociedad.

El Gobierno considera que estas modificaciones constituyen el primer paquete de una revisión integral de distintas leyes y normativas, orientada a reforzar la lucha contra el terrorismo y el extremismo, incrementar el efecto disuasorio de las penas y proteger la seguridad nacional y la paz social.

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Las autoridades jordanas prevén acelerar la tramitación de las reformas para que lleguen al Parlamento en las próximas dos semanas. EFE