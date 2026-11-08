Resiliencia y sueños: la receta cubana de Jorge Perugorría para aspirar al Goya

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Rakel Martori

La Habana, 8 nov (EFE).- El actor y cineasta cubano Jorge Perugorría valora en una entrevista con EFE "la resiliencia" de los cubanos y su capacidad para "seguir soñando" en medio de las dificultades, cualidades que ha tratado de plasmar en su última película 'Neurótica anónima', aspirante para lograr la nominación a mejor película iberoamericana del Premio Goya 2027.

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"Es un homenaje a la resiliencia de los cubanos, de como algunas personas no renuncian a seguir soñando, y seguir adelante bajo las circunstancias que nos ha tocado, en este momento tan difícil y tan complejo", apuntó.

La película "habla de la realidad cubana de hoy", explica Perugorría, y aunque se hizo en un momento "muy difícil" por la profunda crisis económica que vive el país, asegura que en tales circunstancias para seguir haciendo cine "hay que apelar a la imaginación, a la pasión que tienen la gente y los actores" porque "no podemos renunciar a hacer cine".

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Perugorría se emociona cuando describe la acogida del público como "extraordinaria", al hacer un recuento del paso de este largometraje tanto en la isla como tras recorrer España, Argentina, Colombia y Francia, donde la reacción fue "igual de cálida", y le ha "sorprendido".

'Neurótica Anónima' está basada en la pieza de teatro homónima escrita por la actriz Mirtha Ibarra, quien interpreta al personaje central: Iluminada, la acomodadora de un cine de La Habana.

Pero, esa sala cinematográfica que por tres décadas ha sido su santuario de paz mental para evadir frustraciones, violencia doméstica y su propia neurosis, tiene la amenaza de ser demolida por problemas estructurales.

Ante esa situación, Iluminada se enfrenta a la indiferencia institucional y junto a su colectivo laboral decide filmar un documental en defensa del cine Cuba, su lugar de pertenencia.

Perugorría destaca el trabajo de Mirtha Ibarra, "la heroína" de la película, "una mujer que a pesar de la edad, 80 años, tiene una vitalidad, una juventud y unas ganas de hacer".

"Su personaje -Iluminada- para mí es un ejemplo. Que esta mujer ya de la tercera edad, cambie su vida, y comience de nuevo, trate de luchar y armar todo un equipo para salvar una sala de cine, eso me parece admirable", subraya.

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Además de Ibarra hay cameos de actores que han querido apoyar la película como el puertorriqueño Benicio del Toro, la española Susana Pous y reconocidos artistas de la isla.

Perugorría destaca la influencia "de los maestros del cine cubano con los que trabajé como actor, y el resultado de las experiencias que viví con esos grandes realizadores", como Tomás Gutiérrez Alea (Titón) y Juan Carlos Tabío, los codirectores "Fresa y chocolate", la aclamada cinta que lo lanzó al estrellato internacional.

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Tras 'Afinidades' (2010), 'Amor crónico' (2012), 'Se vende' (2012) y 'Fátima o el parque de la Fraternidad' (2015), el quinto filme que asume como director "juega mucho con la nostalgia del cubano y de nuestro propio cine", señala.

Al aspirar a la nominación, Perugorría ve en ello "una tradición" de películas cubanas que desde 1988 han sido candidatas al prestigioso premio Goya de la Academia española, e incluso lo han ganado como es el caso de Fresa y Chocolate, en 1995.

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Pero desde hace diez años ningún largometraje de la isla ha logrado quedar entre los cinco nominados finalistas en la categoría de mejor película iberoamericana.

"Regresar a los Goya con una película cubana creo que es importante. El simple hecho de estar prenominada es para nosotros un motivo de gratitud, y muy especial por mi relación profesional con el cine español", resaltó.

Pichi, como es conocido Perugorría entre sus allegados, recién actuó en el filme 'La paradoja de los comediantes', del cineasta cubano Arturo Soto, cuyo rodaje reciente describe como "extremadamente complicado" en el "momento más agudo de la crisis".

Cuenta también su participación en series de televisión, entre ellas 'La máquina', que rodó junto a los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna, y la española 'Las noches de Tefía', que narra las duras condiciones en un campo de concentración durante la época franquista.

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Perugorría insiste en su deseo de "no dejar de trabajar y seguir haciendo cine" y se declara "muy orgulloso y enamorado" con el Festival Internacional Isla Verde -que lidera desde 2023 con sede en el municipio especial Isla de la Juventud- y espera retomar con su cuarta edición.

Este 2026, la crisis impidió realizar ese evento dedicado al tema del medio ambiente y el cambio climático, pero asegura que el año próximo "lo vamos a hacer". EFE

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