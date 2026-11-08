Más de 60 heridos tras descarrilar un tren de pasajeros en la gobernación de Guiza

Guardar

Al menos 64 personas han resultado heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros volcaran en la línea ferroviaria que conecta El Cairo con Asuán, a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación egipcia de Guiza, según ha informado el Ministerio de Salud de Egipto.

Los servicios de emergencia han desplegado 52 ambulancias para atender a los afectados y trasladarlos a centros hospitalarios. En concreto, 54 de los heridos han sido evacuados al hospital de Al Wasta, en la gobernación de Beni Suef, mientras que los diez restantes han ingresado en el Hospital de Al Ayyat, en Guiza.

PUBLICIDAD

El titular de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, ha ordenado reforzar la capacidad de respuesta de todos los centros sanitarios de ambas gobernaciones para garantizar la asistencia médica y de urgencia que requieran las víctimas.

La cartera ministerial ha asegurado que mantiene un "seguimiento constante" de la evolución de los afectados y que está proporcionando a todos ellos "una atención médica completa".