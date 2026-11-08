Lamine Yamal continúa reformando la mansión de Shakira y Piqué para adaptarla a su nueva vida con Inés García

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Lamine Yamal atraviesa una nueva etapa personal junto a Inés García, con quien ya comparte domicilio en Barcelona. El futbolista del FC Barcelona ha convertido en su hogar la espectacular propiedad que perteneció a Shakira y Gerard Piqué y que adquirió a finales de 2025 por una cantidad cercana a los once millones de euros. Sin embargo, la vivienda continúa inmersa en nuevos trabajos para adaptarla a los gustos y necesidades de sus actuales propietarios.

En esta ocasión, la pareja ha sido captada llegando a su domicilio en una furgoneta y acompañada por personal de seguridad. Una aparición que coincide con las nuevas obras que se están llevando a cabo en el inmueble. No es la primera vez que el deportista acomete reformas, ya que, tras comprar la propiedad, tuvo que realizar diferentes trabajos de acondicionamiento antes de instalarse. La convivencia de ambos trascendió el pasado verano, cuando se conoció que Inés había dejado su residencia en Talavera de la Reina para mudarse con el joven futbolista.

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La mansión, en la que Shakira y Piqué vivieron durante años junto a sus hijos, cuenta con amplios jardines, piscinas, gimnasio, espacios deportivos y un estudio de grabación que utilizó la artista colombiana. Ahora, Lamine e Inés disfrutan de esta exclusiva propiedad mientras continúan adaptándola a su nueva vida en común.