Irán informa de tres petroleros más en llamas en Ormuz tras desactivar sus sistemas de localización

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La Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que hasta tres petroleros más han sufrido incendios este domingo en el estrecho de Ormuz tras desactivar sus sistemas de localización e intentar transitar por esta estratégica vía comercial sin seguir las indicaciones de las autoridades iraníes.

"Tres petroleros han explotado y se han incendiado en el estrecho de Ormuz desde primera hora de esta mañana", ha destacado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por medios iraníes. "El humo llena el estrecho de Ormuz", ha resaltado.

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Los petroleros "han apagado sus sistemas de navegación e identificación". "Los buques que no cumplan nuestras normas y decidan cooperar con Estados Unidos correrán un destino similar", ha advertido.

Irán informó el sábado de otros tres incendios en petroleros tras sendos impactos con minas navales en la zona de Ormuz, con lo que serían ya seis los petroleros afectados en solo dos días.

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo.

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