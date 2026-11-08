Íñigo Onieva, su reacción ante la recomendación de Gwyneth Paltrow a su restaurante Casa Salesas

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MADRID (CHANCE)

Íñigo Onieva ha conseguido que uno de sus proyectos empresariales despierte el interés internacional. Casa Salesas, el restaurante madrileño del que es socio fundador, ha conquistado el paladar de Gwyneth Paltrow durante su reciente visita a la capital. La actriz estadounidense ha incluido el establecimiento en una guía publicada en Goop, su plataforma de estilo de vida, donde comparte sus recomendaciones gastronómicas y algunos de los lugares que más le han gustado de Madrid.

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En su visita al local, situado en la calle Fernando VI, en el barrio de Justicia, la intérprete disfrutó de pan casero con queso rallado y una copa de vino blanco albariño. También quiso destacar el detalle de Santiago, uno de los camareros, que le regaló una bolsa de almendras tostadas con piel y romero. Casa Salesas forma parte de una selección en la que también aparecen otros establecimientos como Amós, Fismuler y Bar Anxiota. Paltrow, además, se muestra entusiasmada con la capital y asegura que "Madrid está teniendo su momento".

Una repercusión sobre la que Íñigo ha preferido no hacer declaraciones durante su último encuentro con la prensa. El marido de Tamara Falcó llegaba al club Vega y, aunque saludaba amablemente a los reporteros con un "Qué tal. Buenas tardes", evitaba contestar cuando le preguntaban cómo se sentía al saber que una estrella de Hollywood había disfrutado de su restaurante.

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A su llegada, el empresario protagonizaba también un curioso momento al quitarse la gorra que llevaba puesta y dejarla sobre el salpicadero del coche para, acto seguido, colocarse el flequillo. Sin detenerse a valorar las palabras de la actriz, continuaba con sus compromisos, manteniendo la discreción habitual cuando se le pregunta por sus proyectos profesionales.