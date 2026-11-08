Eric Garcia y Andreas Christensen reciben el alta y entran en la convocatoria para el Atlético-Barça

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Los jugadores del FC Barcelona Eric Garcia y Andreas Christensen han recibido este domingo el alta médica de sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de convocados para el partido de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), ha confirmado el club azulgrana.

El catalán sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho en el partido liguero ante el Real Betis y se ha perdido cuatro compromisos de los de Hansi Flick, entre ellos el de 'Champions' ante el Paris Saint-Germain y el Clásico frente al Real Madrid.

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Por su parte, el defensa danés regresa después de siete encuentros sin jugar tras superar una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que se produjo el 19 de septiembre contra el Sevilla FC.

Todavía permanecen en la enfermería 'culer' el lesionado de larga duración Roony Bardghji, Xavi Espart y Dani Olmo, a los que en los últimos días se ha unido el centrocampista Rodri Hernández por una lesión en el bíceps femoral.

De esta manera, la lista de 23 futbolistas convocados la integran Joan Garcia, Szczesny, Livakovic, Cancelo, Balde, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Christensen, Gordon, Gerard Martín, De Jong, Bernal, Eric Garcia, Abdelkarim, Ebrima Tunkara y Àlex Campos.

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