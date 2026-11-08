Plena inclusión reivindica el "apoyo mutuo" ante la soledad que sufren familias de personas con discapacidad intelectual

30/10/2026 Participantes en la campaña #Atenciónalasfamilias de Plena inclusión. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID PLENA INCLUSIÓN

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Plena inclusión ha alertado de la soledad no deseada que sufren muchas familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y ha reivindicado el "apoyo mutuo" para paliar este tipo de situaciones.

Así lo pone de manifiesto con su campaña #AtenciónALasFamilias, que muestra historias como la de Nicasio, padre de una persona con discapacidad intelectual que ha experimentado ese sentimiento de soledad, de no sentirse comprendido o de no tener con quién hablar. "No te puedes evadir de eso, te tienes que apoyar en la gente que conoces, en amigos", subraya.

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Para aliviar esa soledad, la voluntaria de la Fundación Gil Gayarre, Cristina Braun, de 88 años, dedica parte de su tiempo a escuchar y acompañar a otras personas que se sienten solas y necesitan a alguien con quien hablar o compartir sus vivencias.

Según un estudio realizado en 2022 por Plena inclusión Cantabria, bajo el título 'Investigación aplicada en soledad no deseada de los familiares cuidadores de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo', en la que participaron 109 familiares cuidadores, un 50,4% de los encuestados decían sentirse solos, siempre o a veces.

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En este sentido, la trabajadora social de la Fundación Gil Gayarre Inés Ruiz Vega ha explicado que "los factores que pueden llevar a una familia a tener este sentimiento de soledad, en el caso de las familias con discapacidad, se ven agrandados o aumentados, dadas las dificultades que van enfrentando a lo largo del ciclo vital de la persona".

Según señalan, la dedicación intensa y continuada que requiere el cuidado de un hijo con discapacidad intelectual y del desarrollo limita las relaciones personales y la participación social de sus progenitores, favoreciendo situaciones de aislamiento.

Desde Plena inclusión España piden que la soledad no deseada no se aborde únicamente como una situación individual. "Este fenómeno, que afecta a muchas familias de personas con discapacidad intelectual, se ha convertido en un reto colectivo que demanda la implicación de toda la sociedad", concretan.

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Para dar respuesta a esta realidad, Plena inclusión impulsa desde 2019 el proyecto 'Soledad Cero', una iniciativa en la que participan 14 entidades de 11 comunidades autónomas con espacios de encuentro para familias, reuniones en torno al arte y la naturaleza y un servicio de acompañamiento telefónico semanal, entre otras.