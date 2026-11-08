Cracovia intenta sobreponerse al tiroteo: "Nunca pensé que esto pudiera ocurrir aqui"

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Miguel Ángel Gayo Macías

Cracovia (Polonia), 8 nov (EFE).- Los cracovianos y turistas que están de visita en la ciudad polaca intentaban este domingo sobreponerse al tiroteo mortal que presenciaron la víspera en la histórica plaza del Mercado y muchos aún no se podían creer lo sucedido en medio de una conmoción palpable alrededor del acordonado centro.

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En las puertas de algunos hoteles de la zona, la más turística de toda Polonia, varios autobuses esperaban a los grupos de turistas que habían decidido acortar su visita a la ciudad debido a la sensación de inquietud que se ha apoderado de Cracovia.

Carlos, un joven canario que decidió acortar sus vacaciones en la ciudad y regresar a casa hoy mismo, explicó a EFE que temía que su familia se alarmara.

"De todas maneras, con el centro, los monumentos y los restaurantes cerrados, no tiene sentido estar aquí como turista", dijo.

Ian, un dentista irlandés que, junto a su familia, también decidió regresar a su país en vez de completar su estancia en Cracovia, contó a EFE que, "desgraciadamente, ya no hay lugares completamente seguros en Europa", y expresó su temor a que haya cada vez más "atentados sin ninguna razón en cualquier parte".

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Malgorzata, cuya hija tiene un puesto callejero de obwarzanek, las rosquillas típicas de la ciudad, aún estaba conmocionada por el tiroteo indiscriminado en la plaza cometido por un polaco de 24 años que fue abatido por agentes de la Policía y se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad en estado crítico, según las autoridades.

El tirador mató a seis personas -cuatro mujeres y dos hombres, incluidos dos extranjeros: un británico y una mujer extranjera cuya nacionalidad no se ha revelado aún- e hirió a otras quince, cinco de ellas extranjeras.

"Nunca habría pensado que algo así pudiese ocurrir en esta ciudad", afirmó a EFE. "Siempre ha sido diferente a las capitales, un sitio tranquilo y lejos de las conmociones políticas de las capitales", sostuvo.

En las calles aledañas a la plaza del Mercado, donde dio comienzo la tragedia a las 15.00 hora local (14.00 GMT) el sábado, locales, todos los restaurantes y establecimientos turísticos permanecían cerrados este domingo y algunos mostraban carteles que justificaban la medida "por razones de seguridad".

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El centro histórico de Cracovia está compuesto en su mayoría por calles peatonales y habitualmente es una zona bulliciosa y frecuentada tanto por turistas como locales, con comercios, tiendas de recuerdos y cientos de restaurantes.

Pero este domingo, el primer día de los dos del luto nacional decretado por las autoridades polacas, el corazón histórico de la ciudad polaca más visitada del país, con unos 15 millones de turistas al año, presentaba un aspecto inusual, prácticamente vacío, con barreras y cientos de coches y furgonetas de la Policía que acordonan el centro.

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La plaza del Mercado permanecerá cerrada al público hasta que terminen las pesquisas. Siete fiscales trabajan recabando y asegurando pruebas. Y más de 100 testigos se han presentado a declarar.

Entre toda la conmoción, los cracovianos y las autoridades han encontrado, no obstante, a dos "verdaderos héroes" que celebrar, en palabras del primer ministro, Donald Tusk, porque "probablemente salvaron muchas vidas humanas, sin importar el riesgo de perder la suya propia", afirmó el sábado por la noche.

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Los suboficiales Jakub Kulik y Artur Morański neutralizaron y detuvieron al tirador, que irrumpió en un coche en la concurrida plaza y disparó indiscriminadamente contra los transeúntes antes de huir.

Los dos jóvenes agentes persiguieron al sospechoso, sufriendo ellos también lesiones corporales. Uno de ellos permanece en estado grave, lo que llevó a la Policía a emitir este domingo un pedido urgente de donaciones de sangre.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el sospechoso actuó en solitario y "estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha".

Aunque vestía ropa de estilo militar, el ministerio de Defensa aclaró que no pertenecía al Ejército polaco.

La gravedad del caso aumentó tras el hallazgo de otros tres cuerpos sin vida, el padre, la madre y la hermana del detenido, en su vivienda en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia, que presentaban heridas por disparo.

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Los cuerpos fueron localizados el sábado por la noche mediante un dron policial, tras evacuar el bloque de viviendas por la posible presencia de armas en el domicilio.

El descubrimiento de los cadáveres elevaría a nueve el número de muertos vinculados a la investigación y abre una segunda línea sobre un posible crimen familiar previo al ataque en la plaza del Mercado. EFE

(foto)(vídeo)