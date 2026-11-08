Raphael tranquiliza sobre su estado de salud tras recibir el reconocimiento como Académico de Honor: "Estoy muy bien"

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Raphael ha sido uno de los grandes protagonistas de la primera entrega de las distinciones como Académicos de Honor de la Academia de la Música de España, un reconocimiento que pone en valor su extensa trayectoria y su contribución a la música española. Muy cercano y con su habitual sentido del humor, el artista ha agradecido este nuevo homenaje, dejando claro que sigue disfrutando de su profesión como el primer día: "Todo lo que se me dé a estas alturas del partido es una maravilla", ha asegurado, reconociendo la ilusión que le hacen estos reconocimientos.

En plena actividad profesional y con nuevos conciertos por delante, el cantante también ha querido tranquilizar sobre su estado de salud después de que la prensa le preguntase por cómo se encuentra: "Yo estoy muy bien, ¿por qué insiste?", ha respondido entre bromas, antes de desear que no vuelva a atravesar un problema de salud como el que vivió hace unos años: "Que no vuelva, que no vuelva". Sobre el secreto para mantenerse en plena forma y continuar subiéndose a los escenarios, Raphael lo tiene claro: "Cuidarse, cuidarse, claro, no descuidarse". Además, ha reconocido que los conciertos son para él motivo de disfrute y ha expresado su deseo de que lleguen muchísimos" momentos como el actual.

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De cara a las próximas fiestas navideñas, el artista ha confirmado que volverá a estar muy presente, tanto sobre los escenarios como en televisión: "Estaré aquí, sí, por supuesto, y estaré en la televisión como está mandado, como siempre", ha afirmado. También ha tenido unas cariñosas palabras para David Bisbal, con quien ha compartido momentos profesionales desde los comienzos del almeriense. Aunque no ha confirmado ningún proyecto conjunto, Raphael ha dejado la puerta abierta a futuras colaboraciones: "Es muy amigo mío, que le quiero muchísimo. Así que lo que me digáis de él es bienvenido".

Por último, preguntado por la posibilidad de trabajar musicalmente con sus nietos, que también están vinculados al mundo artístico, Raphael se ha mostrado encantado con la idea, siempre que exista ilusión por ambas partes: "Con todos los que quieran trabajar, de verdad, y les ponga mucha ilusión, siempre serán bienvenidos", ha asegurado. Un nuevo reconocimiento que llega en un momento en el que el artista continúa mirando al futuro con ganas de seguir haciendo lo que más le gusta y disfrutando de una trayectoria que sigue sumando capítulos.

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