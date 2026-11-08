El Eurogrupo examina este lunes las candidaturas de Hernández de Cos y Knot para presidir el BCE

15/04/2025 BCE POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

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Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) examinarán este lunes en Bruselas las candidaturas del español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), en una reunión que servirá para iniciar las conversaciones sobre el reparto de apoyos antes de que los líderes europeos decidan quién ocupará el cargo.

La cita llega después de que el pasado viernes concluyera el plazo para presentar candidaturas y se confirmara que el exgobernador del Banco de España y el antiguo responsable del banco central neerlandés son los dos únicos aspirantes a presidir la institución, aunque por ahora los ministros se limitarán a un primer intercambio de opiniones sobre el proceso de selección, sin que esté previsto adoptar ninguna decisión.

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El objetivo es que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE alcancen un acuerdo político en su cumbre del 26 y 27 de noviembre, que permita avanzar después con los trámites formales para completar el nombramiento antes de que termine el año y garantizar el relevo de Lagarde, que anunció el pasado 29 de octubre su intención de abandonar el cargo antes del 7 de febrero de 2027.

La elección coincide además con una renovación más amplia de la cúpula del BCE, ante la salida anticipada de Isabel Schnabel en enero y la finalización del mandato del economista jefe de la institución, Philip Lane, en mayo, por lo que los gobiernos podrían abordar conjuntamente el reparto de estos tres puestos si consideran que facilita un acuerdo, según ha explicado un alto funcionario europeo.

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Al margen de este proceso, el Eurogrupo analizará también la situación económica de la zona euro, con especial atención al impacto del encarecimiento de la energía sobre la inflación y el crecimiento, mientras la Comisión Europea ultima sus previsiones económicas de otoño.

Ya en el Ecofin, los ministros de los Veintisiete intentarán alcanzar un acuerdo político sobre la reforma de la fiscalidad del tabaco, que plantea elevar los tipos mínimos de los impuestos especiales en toda la UE y ampliar su aplicación a nuevos productos del tabaco y la nicotina, con el objetivo de modernizar unas normas que el Consejo considera obsoletas y adaptarlas a las nuevas formas de consumo.

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El resto de la agenda incluirá un debate sobre la eficiencia del gasto en defensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el seguimiento de las negociaciones sobre el euro digital y una revisión de la situación del sector bancario. Los ministros abordarán también las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la aplicación de los fondos de recuperación y la simplificación normativa