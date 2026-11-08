Eisenkot augura acciones políticas "creativas y extraordinarias" tras asumir el encargo de formar gobierno

Guardar

El líder del partido israelí Yashar, Gadi Eisenkot, ha planteado este domingo la necesidad de acometer acciones políticas "creativas y extraordinarias" tras asumir formalmente el encargo de formar gobierno en Israel de manos del presidente israelí, Isaac Herzog.

"Asumo el encargo que se me entrega hoy aquí para liderar el establecimiento de un gobierno de emergencia nacional. Para ello serán necesarias acciones políticas creativas y extraordinarias", ha afirmado desde la sede de la Presidencia israelí.

PUBLICIDAD

"Israel no se puede permitir perder tiempo ni repetir interminablemente otras elecciones", ha añadido el líder del partido centrista, que tendrá que negociar para lograr el apoyo suficiente en la Knesset o Parlamento israelí.

Así, ha apelado al partido Likud del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y al Partido Sionismo Religioso. "Si realmente creen que el un momento para la unidad, como han dicho al presidente, no puedo imaginar ningún motivo por el que no puedan venir y apoyar a un gobierno liderado por mí y los principios que he presentado", ha ofrecido.

PUBLICIDAD

Eisenkot ha destacado que su "puerta está abierta y mi mano, extendida" a todas las facciones y representantes electos "que entiendan la gravedad de este momento y estén dispuestos a dar pasos valientes por el Estado de Israel".

Por contra, "cualquiera que intente sabotear la formación de gobierno por motivos personales y no sustanciales será recordado en la historia como quien no salvó a Israel en un momento de emergencia".

Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha apelado al "profundo sentido del deber" y a la "comprensión clara" de la "pesada responsabilidad que recae en mis hombros". "Conmigo y ante mi están los ojos de todos los ciudadanos de Israel", ha planteado.

PUBLICIDAD

Eisenkot ha advertido de que Israel "está en un momento desafiante y decisivo". "Los escenarios de guerra siguen abiertos a la vez", ha resaltado.

"Estamos en medio de una crisis diplomática devastadora. Incluso nuestros más estrechos amigos y aliados estratégicos dicen que tienen que reconsiderar sus relaciones con nosotros", ha señalado.

Herzog, por su parte, ha emplazado a Eisenkot a hacer "todo lo posible". "Espero que haga todo lo posible para formar un gobierno que sirva a toda la nación. Espero con todo mi corazón que el gobierno que se forme lleve a la unidad, conexión y sanación de todas las partes de la nación", ha declarado.

PUBLICIDAD