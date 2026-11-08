Dos muertos y 33 heridos al volcar un autobús serbio en una autopista de Croacia

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Zagreb, 8 nov (EFE).- Dos personas murieron y otras 33 resultaron heridas este domingo al volcar en una autopista croata un autobús con matrícula de Serbia, informaron fuentes policiales a medios croatas.

El accidente ocurrió en la autopista A-3, que conecta Belgrado con Zagreb, a la altura de la localidad de Ivanic-grad, cerca de la capital croata, a cuyos hospitales fueron trasladados los heridos en ambulancias y helicópteros.

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Según fuentes médicas, ninguno de ellos se encuentra en estado crítico y varios fueron dados de alta pocas horas después de llegar a los centros hospitalarios.

Las autoridades han confirmado que los fallecidos son un ciudadano de Croacia y uno de Montenegro.

Un pasajero declaró a los medios locales que el conductor del autobús perdió el control al quedarse dormido, de forma que el vehículo se salió de la carretera y volcó.

Sin embargo, la investigación está en curso y todavía no hay información oficial sobre las causas del accidente. EFE