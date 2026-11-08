Julián Alvarez y Koke, titulares en el Atleti; Fariñas y Bernal, en el once del Barcelona

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Madrid, 8 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once previsto, con Julián Alvarez y Koke Resurrección como titulares en el partido de este domingo contra el Barcelona en el Metropolitano, en el que Hansi Flick, técnico del equipo azulgrana, apuesta de inicio por Brian Fariñas y Marc Bernal.

El conjunto rojiblanco empieza con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Kang in Lee y Julián Alvarez, en la delantera.

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El Barcelona comienza el encuentro con Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri González, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; y Raphinha.