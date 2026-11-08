Independiente del Valle gana título de Ecuador, tras el empate de Macará con Católica

Guayaquil (Ecuador), 8 nov (EFE).- Independiente del Valle anticipó este domingo la obtención del título de la liga profesional ecuatoriana, tras el empate 2-2 de su principal perseguidor, Macará, ante Universidad Católica por la sexta fecha del hexagonal final.
Mientras el cuadro del Valle se aprestaba a disputar el partido de este domingo ante Aucas, el empate del Macará consolidó ese logro, pues el equipo de Ambato quedó con 67 puntos, contra los 81 del Independiente que, a partir del partido de hoy solo cumplirá con el calendario del torneo 2026.
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De esta manera, Independiente del Valle retuvo el título que ganó el año pasado en Ecuador y lo sumó al que se adjudicó por primera ocasión en el año 2021.
El campeonato profesional ecuatoriano se disputó por primera ocasión en 1957 y el primer campeón fue el Emelec, de Guayaquil, pero el torneo sufrió un intervalo hasta 1960, desde cuando su disputa se ha mantenido en forma permanente.
El máximo ganador sigue siendo el Barcelona, con 16 títulos; seguido del Emelec con 14; Liga de Quito, con 13 junto a El Nacional, que perdió la categoría este año debido a una prolongada crisis económica y futbolística.
- Todos los campeones y subcampeones del fútbol ecuatoriano:
Año---Campeón------------------------Subcampeón
1957--Emelec---------------------------Barcelona
1960--Barcelona------------------------Emelec
1961--Emelec---------------------------Patria
1962--Everest---------------------------Barcelona
1963--Barcelona------------------------Emelec
1964--Deportivo Quito------------------El Nacional
1965--Emelec---------------------------9 de Octubre
1966--Barcelona------------------------Emelec
1967--El Nacional-----------------------Emelec
1968--Deportivo Quito------------------Barcelona
1969--Liga de Quito---------------------América
1970--Barcelona-------------------------Emelec
1971--Barcelona-------------------------América
1972--Emelec----------------------------El Nacional
1973--El Nacional------------------------Universidad Católica
1974--Liga de Quito---------------------El Nacional
1975--Liga de Quito---------------------Deportivo Cuenca
1976--El Nacional------------------------Deportivo Cuenca
1977--El Nacional------------------------Liga de Quito
1978--El Nacional------------------------Técnico Universitario
1979--Emelec----------------------------Universidad Católica
1980--Barcelona-------------------------Técnico Universitario
1981--Barcelona-------------------------Liga de Quito
1982--El Nacional------------------------Barcelona
1983--El Nacional------------------------9 de Octubre
1984--El Nacional------------------------9 de Octubre
1985--Barcelona---------- --------------Deportivo Quito
1986--El Nacional-----------------------Barcelona
1987--Barcelona------------------------Filanbanco
1988--Emelec---------------------------Deportivo Quito
1989--Barcelona------------------------Emelec
1990--Liga de Quito--------------------Barcelona
1991--Barcelona------------------------Valdez
1992--El Nacional-----------------------Barcelona
1993--Emelec---------------------------Barcelona
1994--Emelec---------------------------El Nacional
1995--Barcelona------------------------Espoli
1996--El Nacional-----------------------Emelec
1997--Barcelona------------------------Deportivo Quito
1998--Liga de Quito--------------------Emelec
1999--Liga de Quito--------------------El Nacional
2000--Olmedo--------------------------El Nacional
2001--Emelec---------------------------El Nacional
2002--Emelec---------------------------Barcelona
2003--Liga de Quito--------------------Barcelona
2004--Deportivo Cuenca---------------Olmedo
2005--Liga de Quito (Apertura)-------Barcelona
2005--El Nacional (Clausura)----------Deportivo Cuenca
2006--El Nacional-----------------------Emelec
2007--Liga de Quito--------------------Deportivo Cuenca
2008--Deportivo Quito-----------------Liga de Quito
2009--Deportivo Quito-----------------Deportivo Cuenca
2010--Liga de Quito--------------------Emelec
2011--Deportivo Quito-----------------Emelec
2012--Barcelona-----------------------Emelec
2013--Emelec--------------------------Independieente del Valle
2014--Emelec--------------------------Barcelona
2015--Emelec--------------------------Liga de Quito
2016--Barcelona----------------------Emelec
2017--Emelec-------------------------Delfín
2018--Liga de Quito------------------Emelec
2019--Delfín--------------------------Liga de Quito
2020--Barcelona---------------------Liga de Quito
2021--Independiente del Valle------Emelec
2022--Aucas--------------------------Barcelona
2023--Liga de Quito------------------Independiente del Valle
2024--Liga de Quito------------------Independiente del Valle
2025--Independiente del Valle-------Liga de Quito
2026--Independiente del Valle. EFE