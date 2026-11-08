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Independiente del Valle gana título de Ecuador, tras el empate de Macará con Católica

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Guayaquil (Ecuador), 8 nov (EFE).- Independiente del Valle anticipó este domingo la obtención del título de la liga profesional ecuatoriana, tras el empate 2-2 de su principal perseguidor, Macará, ante Universidad Católica por la sexta fecha del hexagonal final.

Mientras el cuadro del Valle se aprestaba a disputar el partido de este domingo ante Aucas, el empate del Macará consolidó ese logro, pues el equipo de Ambato quedó con 67 puntos, contra los 81 del Independiente que, a partir del partido de hoy solo cumplirá con el calendario del torneo 2026.

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De esta manera, Independiente del Valle retuvo el título que ganó el año pasado en Ecuador y lo sumó al que se adjudicó por primera ocasión en el año 2021.

El campeonato profesional ecuatoriano se disputó por primera ocasión en 1957 y el primer campeón fue el Emelec, de Guayaquil, pero el torneo sufrió un intervalo hasta 1960, desde cuando su disputa se ha mantenido en forma permanente.

El máximo ganador sigue siendo el Barcelona, con 16 títulos; seguido del Emelec con 14; Liga de Quito, con 13 junto a El Nacional, que perdió la categoría este año debido a una prolongada crisis económica y futbolística.

- Todos los campeones y subcampeones del fútbol ecuatoriano:

Año---Campeón------------------------Subcampeón

1957--Emelec---------------------------Barcelona

1960--Barcelona------------------------Emelec

1961--Emelec---------------------------Patria

1962--Everest---------------------------Barcelona

1963--Barcelona------------------------Emelec

1964--Deportivo Quito------------------El Nacional

1965--Emelec---------------------------9 de Octubre

1966--Barcelona------------------------Emelec

1967--El Nacional-----------------------Emelec

1968--Deportivo Quito------------------Barcelona

1969--Liga de Quito---------------------América

1970--Barcelona-------------------------Emelec

1971--Barcelona-------------------------América

1972--Emelec----------------------------El Nacional

1973--El Nacional------------------------Universidad Católica

1974--Liga de Quito---------------------El Nacional

1975--Liga de Quito---------------------Deportivo Cuenca

1976--El Nacional------------------------Deportivo Cuenca

1977--El Nacional------------------------Liga de Quito

1978--El Nacional------------------------Técnico Universitario

1979--Emelec----------------------------Universidad Católica

1980--Barcelona-------------------------Técnico Universitario

1981--Barcelona-------------------------Liga de Quito

1982--El Nacional------------------------Barcelona

1983--El Nacional------------------------9 de Octubre

1984--El Nacional------------------------9 de Octubre

1985--Barcelona---------- --------------Deportivo Quito

1986--El Nacional-----------------------Barcelona

1987--Barcelona------------------------Filanbanco

1988--Emelec---------------------------Deportivo Quito

1989--Barcelona------------------------Emelec

1990--Liga de Quito--------------------Barcelona

1991--Barcelona------------------------Valdez

1992--El Nacional-----------------------Barcelona

1993--Emelec---------------------------Barcelona

1994--Emelec---------------------------El Nacional

1995--Barcelona------------------------Espoli

1996--El Nacional-----------------------Emelec

1997--Barcelona------------------------Deportivo Quito

1998--Liga de Quito--------------------Emelec

1999--Liga de Quito--------------------El Nacional

2000--Olmedo--------------------------El Nacional

2001--Emelec---------------------------El Nacional

2002--Emelec---------------------------Barcelona

2003--Liga de Quito--------------------Barcelona

2004--Deportivo Cuenca---------------Olmedo

2005--Liga de Quito (Apertura)-------Barcelona

2005--El Nacional (Clausura)----------Deportivo Cuenca

2006--El Nacional-----------------------Emelec

2007--Liga de Quito--------------------Deportivo Cuenca

2008--Deportivo Quito-----------------Liga de Quito

2009--Deportivo Quito-----------------Deportivo Cuenca

2010--Liga de Quito--------------------Emelec

2011--Deportivo Quito-----------------Emelec

2012--Barcelona-----------------------Emelec

2013--Emelec--------------------------Independieente del Valle

2014--Emelec--------------------------Barcelona

2015--Emelec--------------------------Liga de Quito

2016--Barcelona----------------------Emelec

2017--Emelec-------------------------Delfín

2018--Liga de Quito------------------Emelec

2019--Delfín--------------------------Liga de Quito

2020--Barcelona---------------------Liga de Quito

2021--Independiente del Valle------Emelec

2022--Aucas--------------------------Barcelona

2023--Liga de Quito------------------Independiente del Valle

2024--Liga de Quito------------------Independiente del Valle

2025--Independiente del Valle-------Liga de Quito

2026--Independiente del Valle. EFE

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