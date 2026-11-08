(Crónica) El Brighton se coloca segundo de la Premier y el United resucita de nuevo

Guardar

El Brighton se impuso (2-0) al Brentford este domingo en la décima jornada de la Premier para ponerse segundo en la tabla, mientras que Liverpool venció y aprovechó la derrota del Chelsea para meterse en el 'Top 4', mientras que el Manchester United empató in extremis (4-4) al Aston Villa.

Después de la derrota del Manchester City el sábado, el Brighton regaló al Amex Stadium una tarde de fiesta y un segundo puesto en la liga, a cinco puntos del líder Arsenal y uno más que el City. Un golazo de Diego Gomez abrió la lata y el Brentford se quedó con uno menos por roja directa a Igor Thiago. Antes del descanso, Pascal Gross marcó el segundo para los del sur de Inglaterra.

PUBLICIDAD

Mientras, el cuarto puesto también cambió de dueño con la victoria del Liverpool de Andoni Iraola ante el Crystal Palace (1-3). El equipo 'red' agravó los problemas del colista, que perdonó en Selhurst Park. Los visitantes afinaron su puntería con los goles de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Alexander Isak.

Tras la derrota ante el Arsenal, los de Iraola escalaron al 'Top 4' gracias al paso en falso del Chelsea de Xabi Alonso, superado (1-0) por un Sunderland que no ganaba desde agosto. Un gol de penalti, polémico para los 'blues', de Enzo Le Fee fue definitivo.

PUBLICIDAD

Mientras, el Manchester United demostró de nuevo ser capaz de lo mejor y de lo peor, con otra reacción en el descuento, tras la remontada (3-2) a la Roma en Champions esta semana. El Aston Villa golpeó con dos goles en los primeros cuatro minutos, de Alysson y Nicolas Jackson. Antes del descanso, los 'red devils' reaccionaron con el 2-2 gracias a Bruno Fernandes y Youri Tielemans.

El Teatro de los Sueños vislumbró otra remontada como la de Champions pero el Villa de Unai Emery recuperó el mando con dos goles John McGinn y Leon Goretzka. De ahí al descanso apenas pasó nada, pero en el descuento Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu empataron para el United de un Michael Carrick que apura su crédito, sin salir de la zona de descenso. Los 'villanos' se quedan en mitad de tabla.

PUBLICIDAD