Herzog encarga a Eisenkot la formación del próximo Gobierno de Israel

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Jerusalén, 8 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó este domingo al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Gobierno, después de que obtuviera el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento), pese a que el Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue el partido más votado en las elecciones del 27 de octubre.

"Es evidente que el señor Eisenkot ha recibido el apoyo claro e inequívoco de una mayoría de los diputados en la cuestión más central: quién tiene más posibilidades de formar el próximo Gobierno que obtenga la confianza de la Knéset", afirmó Herzog en un acto en la residencia presidencial en Jerusalén.

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Herzog reconoció ser "muy consciente" de que el Likud es la bancada más nutrida de la nueva Knéset, pero justificó su decisión en "los claros precedentes" de sus predecesores, que en varias ocasiones encargaron el Gobierno al líder de un partido que no era el más votado.

En las elecciones, el Likud obtuvo 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, el partido de Eisenkot. Les siguen Beyajad, de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, con 12, y la árabe izquierdista Lista Conjunta, con 11.

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Los Demócratas y la islamista Raam, lograron 8 cada uno, y el ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, y el ultraderechista Poder Judío, con 7 cada uno. Sionismo Religioso y el ultraortodoxo Shas obtuvieron 6 escaños cada uno.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, obtuvo en las consultas el respaldo de 67 diputados, incluidos los de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, frente a las 46 recomendaciones que recibió Netanyahu. El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, miembro de la coalición saliente, no recomendó a nadie.

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El presidente enumeró los "inmensos" retos del próximo Ejecutivo, entre ellos Irán, el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza, las negociaciones con el Líbano, las sanciones internacionales, "una nueva situación política en Estados Unidos", el servicio militar de los ultraortodoxos y "la terrible violencia, especialmente la que consume a la sociedad árabe".

Herzog recordó además que Eisenkot perdió en la guerra de Gaza a su hijo y a dos sobrinos, y le pidió que forme un Gobierno "que sirva a todo el pueblo, a quienes lo apoyaron y a quienes no".

Eisenkot dispone de 28 días, y otros 14 prorrogables, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación. EFE

(foto) (vídeo)