Senador demócrata promete indagar la relación de una espía china con el director de Nvidia

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Miami, 7 nov (EFE).- El senador demócrata estadounidense Chris Coons prometió este sábado una investigación tras reportes de la prensa sobre la supuesta relación de una espía de China con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la presunta inacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto.

Coons, mencionado como el próximo jefe del Comité de Relaciones Exteriores cuando se instale la mayoría demócrata en el Senado, prometió que "el Congreso investigará y obtendrá respuestas" al compartir en X un artículo del New York Times que expone la supuesta relación de la espía con el director del gigante tecnológico.

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La nota sostiene que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Huang, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

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El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

"Cuanto más aprendo sobre la demencial relación entre la Administración Trump, los espías chinos y los multimillonarios de la IA (inteligencia artificial), más estoy convencido de que no hay nada que haga este Gobierno que no sea corrupto", comentó ahora el senador Coons, quien representa al estado de Delaware.

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La investigación sería parte de las que alistan los demócratas después de las elecciones de mitad de mandato el martes pasado, cuando recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Coons ha cuestionado antes la exportación de chips a China, pues en mayo pasado envió una carta al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para exigir que explique la venta al país asiático de semiconductores Nvidia H200, que están entre los más poderosos del mercado y sirven para desarrollar sistemas de IA.

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También ha denunciado la cercanía del director de Nvidia con Trump, quien permitió a la compañía, que suele liderar como la mejor valorada del mundo, la exportación de chips a China a cambio de dar un porcentaje de las ventas al Gobierno estadounidense. EFE