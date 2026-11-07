Venezuela saluda al nuevo presidente de Paraguay y expresa deseo de fortalecer relaciones

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Caracas, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela saludó este sábado al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y expresó su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales tras la salida de Santiago Peña por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado el exmandatario y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

A través de un comunicado, publicado por la Cancillería en X, Venezuela expresó sus deseos de paz, estabilidad y bienestar para Paraguay y reafirmó su disposición de fortalecer las relaciones a partir del respeto mutuo, el diálogo y la cooperación.

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Alliana juró el viernes al cargo en una sesión extraordinaria del Congreso, después del juicio político contra Peña a raíz del escándalo por Ueno bank.

El traspaso del poder se activó después de que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con el banco.

La Policía Nacional de Paraguay detuvo el viernes a Peña después de que la Fiscalía ordenara el arresto por "lesión de confianza" solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

El escándalo de Ueno bank ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades estatales que mantenían millonarios recursos depositados en la extinta entidad.

Cerca de 1,2 millones de clientes del Ueno bank han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central. EFE

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