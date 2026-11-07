Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

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Cracovia (Polonia), 7 nov (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata de dos mujeres y de un hombre, "probablemente familiares directos del agresor". EFE

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