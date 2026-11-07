Portugal expresa su solidaridad con el pueblo polaco tras el ataque en Cracovia

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Lisboa, 7 nov (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, expresó su solidaridad con el pueblo polaco y transmitió su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas del ataque en la plaza mayor de Cracovia este sábado, que deja por el momento seis personas fallecidas y 16 heridas, una de ellas una ciudadanas portuguesa, que está hospitalizada.

Seguro envió un mensaje a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el que "lamentó profundamente" las víctimas mortales del atentado y deseó una pronta recuperación a todos los heridos, indicó la Presidencia lusa en un comunicado.

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Además, el presidente portugués "ya se ha informado del estado de salud de la ciudadana portuguesa, que también resultó herida en este atentado".

Por su parte, el primer ministro del país, Luís Montenegro, dejó un mensaje de solidaridad en su cuenta de X: "El atentado que se ha cobrado varias víctimas mortales en Cracovia y ha dejado numerosos heridos, entre ellos una ciudadana portuguesa, es un acto de una violencia inexplicable".

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"Polonia es un país amigo y socio en la construcción de una Europa de paz y prosperidad. En estos momentos difíciles, expresamos toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo polaco", dijo el primer ministro luso.

Un hombre de 24 años irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y ser sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

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El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwiński, había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía "unas opiniones muy, muy radicales". "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo. EFE