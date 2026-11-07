París rinde homenaje al cineasta chileno Patricio Guzmán con proyecciones y música

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París, 7 nov (EFE).- París acoge este sábado una jornada de homenaje al cineasta chileno Patricio Guzmán, fallecido en septiembre pasado en la capital francesa a los 85 años, con la proyección de dos de sus documentales más reconocidos, coloquios con antiguos colaboradores y un concierto dedicado a las canciones de la época de la Unidad Popular de Salvador Allende.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio del Ayuntamiento de París y cuenta con el apoyo de la municipalidad y la colaboración de la familia del realizador.

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La programación incluye 'La fuerza del pueblo', tercera parte de la trilogía 'La batalla de Chile' (1975–1979), y 'Nostalgia de la luz', una de las obras de la denominada tetralogía de la memoria (2010-2019) del cineasta, y tras cada proyección habrá un coloquio con personas que conocieron y trabajaron con Guzmán.

Entre ellas, Eduardo Carrasco y Hernán Gómez, fundadores del grupo Quilapayún; Manuel Giorgi, editor de 'Nostalgia de la luz' (2010), y el cineasta chileno Diego del Pozo.

"El homenaje nace de un reconocimiento y una gratitud inmensos que los chilenos tenemos hacia su trabajo", explicó a EFE Raquel Garrido, francochilena, hija de exiliados de la dictadura de Augusto Pinochet y una de las organizadoras del encuentro.

Garrido, diputada de La Francia Insumisa (LFI) entre 2022 y 2024 y posteriormente distanciada de la formación, destacó la importancia de la obra de Guzmán para preservar la memoria histórica de Chile.

A su juicio, 'La batalla de Chile' dio una dimensión documental e histórica a un periodo que, sin ese registro cinematográfico, podría haber quedado reducido a recuerdos familiares cuestionados por los sectores de derecha y el pinochetismo.

La trilogía retrata la organización social y política, así como la participación de trabajadores, mujeres y jóvenes durante el Gobierno de Allende, entre 1970 y 1973.

"Esa memoria forma parte de lo que somos, también los chilenos del exilio y de la diáspora. Es algo que nos transmitieron y que queremos transmitir a nuestra vez", señaló Garrido, cuya familia abandonó Chile tras el golpe militar de 1973.

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La jornada incluirá también un concierto del grupo Peña Garrido, que interpretará canciones vinculadas a aquel periodo.

Guzmán desarrolló buena parte de su carrera en Francia, un país donde vivió durante más de cuatro décadas y que desempeñó un papel decisivo en la conservación y difusión de 'La batalla de Chile', después de que las cintas salieran clandestinamente de Chile tras el golpe de Estado de 1973.

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"Francia fue su segunda casa y su última casa", afirmó Garrido.

Además de 'Nostalgia de la luz', que relaciona la memoria de las víctimas de la dictadura con el desierto de Atacama y la astronomía, entre sus principales obras figura 'El botón de nácar' galardonada con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale de 2015.

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En 2023 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. También obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños' y el Premio del Cine Europeo al mejor documental en 2010 por 'Nostalgia de la luz'. EFE