Novorizontino asegura su lugar en la primera división del Campeonato Brasileño 2027

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São Paulo, 7 nov (EFE).- Grêmio Novorizontino es el primer club en asegurarse un lugar en la primera división del Campeonato Brasileño del próximo año, tras vencer este sábado a Fortaleza por 2-1 en la penúltima fecha de la segunda división.

Esta será la primera vez que este club del interior de São Paulo asciende a la élite del fútbol brasileño.

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Solo los dos primeros clasificados de la segunda división suben directamente a primera, mientras que los que acaban entre la tercera y la sexta posición deberán disputar una repesca de ida y vuelta para definir los otros dos ascendidos.

Los aurinegros son los subcampeones del Campeonato Paulista 2026, lo que les garantizó además un lugar para disputar la Copa de Brasil del próximo año.

El club surgió en 2010, gracias al apoyo de los aficionados y empresarios de la ciudad de Novo Horizonte, a unos 400 kilómetros del centro de São Paulo.

En 2021 ascendió a la Serie B del Brasileirão y, dos años después, acabó subcampeón de la segunda categoría del Campeonato Paulista, lo que le selló el pase para disputar la primera categoría torneo estatal. EFE