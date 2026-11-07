Con nuevos fichajes y antiguos, Pedro Alliana arma su gabinete de ministros en Paraguay

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Asunción, 7 nov (EFE).- Con nuevos fichajes e integrantes del anterior Ejecutivo, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, comenzó a armar este sábado su gabinete de ministros, en el que destacan el titular del Interior, Ariel Martínez, y el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros.

Alliana juró como mandatario este viernes poco después de que el hoy expresidente Santiago Peña fuera declarado culpable por "mal desempeño de funciones" tras quedar envuelto en el escándalo por el cierre de Ueno bank, un caso por el que el exmandatario permanece detenido tras ser acusado, entre otros, de presunta lesión de confianza.

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Ueno fue sometido a un procedimiento de disolución por problemas de insolvencia, lo que ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales que trasladaron sus fondos a esa entidad durante la Administración de Peña y hoy están congelados.

Este sábado, en su primer decreto como jefe de Estado, Alliana comunicó la designación de Martínez al frente del despacho del Interior, que había asumido interinamente el día anterior el viceministro de seguridad interna, Carlos Benítez, tras la salida de Enrique Riera.

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Martínez, un abogado de profesión, ya ocupó ese cargo entre enero y agosto de 2018, durante el Gobierno del ahora expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien encabeza el gobernante Partido Colorado.

Por su parte, De Barros pasó de la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) durante la Administración de Peña a convertirse en el jefe del Gabinete Civil y secretario general de Alliana.

Otro movimiento de despacho lo protagonizó Juan Carlos Baruja, quien pasará del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión.

Por su parte, el titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, agradeció en X a Alliana "por la confianza para continuar" en el cargo "al servicio" del país.

Medios locales esperan la ratificación de los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y de Salud, Isaías Fretes, entre otros.

Lovera y Fretes participaron en la mañana de este sábado en reuniones encabezadas por Alliana para analizar el suministro de medicamentos y la situación de los clientes afectados por Ueno bank, estimados en 2,94 millones, entre ellos instituciones públicas.

Horas antes, el ministerio de Relaciones Exteriores informó en X que el canciller Rubén Ramírez "mantuvo conversaciones con Gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del Paraguay".

El Gobierno de Paraguay dijo este sábado que ha salido "fortalecido de esta crisis puntual", después del juicio político que resultó en la destitución de Peña.

En ese sentido, defendió que la respuesta "a la crisis financiero-institucional demuestra la capacidad de las instituciones para aplicar reglas, proteger el interés público y encauzar situaciones críticas dentro del orden jurídico".