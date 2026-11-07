1-0. El París Saint-Germain gana también con su versión más gris

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El París Saint-Germain no falló y encadenó su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse este sábado por 1-0 al Troyes en un encuentro en el que los del español Luis Enrique Martínez carecieron de la efectividad que les había caracterizado en las últimas semanas en las que contaban sus encuentros por goleadas.

Una falta de puntería que a punto estuvo de costar caro al conjunto parisino que vio como el colegiado anulaba a siete minutos para la conclusión del tiempo reglamentario al defensa visitante Lucas Maronier por un fuera de juego milimétrico.

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En poco o nada recordó el PSG al voraz equipo que había contabilizado once goles en apenas cinco días tras endosar cinco tantos al Le Havre (1-5) en el campeonato francés y seis al Villarreal (0-6) en la Liga de Campeones.

Una goleada a la que parecía también condenado el Troyes tras las dos claras ocasiones de las que dispuso el conjunto local en los cinco primeros minutos de juego en las botas de Mayulu, que estrelló un balón en el larguero.

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Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para una plácida noche para el PSG llegó el atasco de los de Luis Enrique que poco a poco se fueron enredando en el entramado defensivo desplegado por el Troyes.

Un atasco del que sacó al equipo parisino el central ucraniano Ilya Zabarnyi que estableció a los treinta y nueve minutos el que a la postre sería el definitivo 1-0 al cabecear a las redes un centro de Senny Mayulu tras un saque de esquina.

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Gol que no clarificó el panorama para el París Saint-Germain que cuando encontró la lucidez necesaria en ataque se topó con el guardameta burkinés Hillel Konaté, que se empeñó en amargar el partido al delantero español Ferran Torres que vio como hasta en tres ocasiones el portero del Troyes le privaba del gol.

Un duelo del que siguió saliendo victorioso Konaté en la segunda mitad que a los sesenta y siete minutos volvió a detener un remate franco del internacional español, que no marca desde finales del pasado mes de septiembre.

Ocasiones fallidas que dejaron abierta la posibilidad de una sorpresa que a punto estuvo de concretar a los 83 minutos Lucas Maronier al enviar a la redes un rechace del cancerbero local Matvey Safonov que no subió al marcador por una ajustado fuera de juego.

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Un susto final que no impidió a los de Luis Enrique sumar un nuevo triunfo que le reafirma al frente de la clasificación de la Liga francesa con una ventaja de tres punto sobre su más inmediato perseguidor, el París FC.

- Ficha técnica:

1 - París Saint-Germain: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández: Mayulu (Dro Fernández, m.86), Vitinha, Fabián (Beraldo, m.86); Doué, Ferran Torres (Ndjantou, m.70 ) y Godts (Neves, m.70).

0 - Troyes: Konaté; Maronnier, Monfray, Michel Diaz, Boura (Titi, m.73); Mille, Diop (Nkada, m.85); Ifnaoui (Soukouna, m.72), Diawara (Picard, m.62), Karim y Ripart (Le Douaron, m.62).

Goles: 1-0, m.39: Zabarnyi.

Árbitro: Ruddy Buquet. Mostró tarjeta amarilla a Zabarnyi por el París Saint-Germain; y a Le Douaron y Mille por el Troyes.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga francesa disputado en el Parque de los Príncipes de París.