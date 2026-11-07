Temas del día de Internacional del sábado 7 de noviembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA URUGUAY

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Paysandú/Montevideo - El papa León XIV continúa este sábado su visita a Uruguay con una agenda que incluye una misa en el departamento de Paysandú, un recorrido por el barrio Casavalle de Montevideo, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario.

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FRANCIA PROTESTAS

París - Francia movilizará de nuevo a 70.000 policías y gendarmes en todo el país para vigilar las manifestaciones convocadas este sábado por organizaciones sindicales, estudiantiles y los 'chalecos amarillos', pese a que hay menos actos organizados por sindicatos representativos que en jornadas anteriores.

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PARAGUAY CRISIS

Asunción - El exgobernante paraguayo Santiago Peña es presentado ante la Fiscalía horas después de su destitución en un juicio político en medio de la crisis provocada por el cierre de Ueno bank, entidad financiera con la que fue vinculado.

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N.ZELANDA ELECCIONES

Wellington - Nueva Zelanda celebra elecciones generales, con los sondeos apuntando a una lucha reñida entre el actual primer ministro, el conservador Chris Luxon, y el opositor y dirigente liberal Chris Hipkins, en medio de un éxodo ciudadano a Australia en busca de oportunidades ante una economía que no acaba de remontar.

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COP31 CLIMA

Viena - El inicio el próximo lunes de la cumbre anual del clima COP31 en Antalya (Turquía) vuelve a poner sobre la mesa la financiación climática, un capítulo clave donde los países siguen enfrascados en el debate sobre quién debe pagar, cuánto debe aportar cada uno y cómo acceder a los recursos.

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- Los países en desarrollo pagan tipos de interés más elevados, hasta el doble que las economías avanzadas, para financiar sus políticas contra el cambio climático, una desigualdad que amenaza con impedir una transición energética justa y que puede llevarlos a una espiral de endeudamiento. (Entrevista) (Texto)

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- La COP31 que arranca la próxima semana en Antalya (Turquía) supone un paso más en la enmarañada historia de las cumbres del clima, que ha pasado por sucesivos altibajos a lo largo de los años pero aún mantiene viva la negociación global en torno al cambio climático. Por Pedro Pablo G.May. (Texto) (Fototeca)

CHINA ALTA VELOCIDAD

Pekín - Quince años después de que un tren bala embistiera a otro en Wenzhou (este) causando 40 muertos, China opera la red de alta velocidad más larga del mundo: 50.400 kilómetros vigilados por sismógrafos que frenan convoyes en segundos, robots que revisan de madrugada más de 10.000 piezas por tren y una inversión que en 2025 se situó en 134.000 millones de dólares.

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ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | La Habana/Washington (EFE).- La mayoría de los cubanos, preocupados por sobrevivir a la histórica crisis que sufre la isla, no ha seguido de cerca las elecciones legislativas en EE.UU., pero los que sí están al tanto de la victoria demócrata ven la posibilidad de una rebaja en las tensiones, aunque prefieren un cambio desde dentro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FRANCIA ELECCIONES |París - El candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon presenta la versión actualizada de su programa, que coloca la ecología en el centro de su acción de gobierno, en un gran mitin a las afueras de París con el que cuenta relanzar su campaña, cuando los sondeos le sitúan en segundo lugar tras la ultraderechista Marine Le Pen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA |Leópolis.- La economía de Ucrania se encamina a una contracción en 2026 por primera vez desde 2022, en un contexto en el que los ataques aéreos rusos, el bloqueo de los puertos, las limitaciones a las exportaciones de cereales y la paralización de la industria metalúrgica agravan cada vez más los daños en una economía ya devastada por la guerra. (Texto) (Foto)

- El presidente ruso, Vladímir Putin, es el otro gran perdedor de las elecciones en Estados Unidos, ya que el Kremlin teme que la mayoría demócrata en ambas cámaras impida al presidente, Donald Trump, seguir presionando a Ucrania para que ceda a las pretensiones territoriales y de seguridad rusas. (Texto)

EEUU ELECCIONES | Washington - Una de las lecciones del movimiento pendular de las elecciones de medio mandato en EEUU es que los votantes parecen estar abandonando lealtades que se daban por seguras, como el voto sureño, de Texas o de los hombres blancos. (Análisis) (Texto)

LEONARD COHEN | Redacción Internacional - La voz cavernosa de Leonard Cohen se apagó hace diez años, pero el artista, convertido en un mito de su generación, ha seguido vivo para sus fans en esta década, con reediciones de sus escritos, un disco póstumo y hasta una inminente gira de conciertos. (Texto) (Foto)

JULIE DELPY | Ciudad de México - La polifacética actriz francesa Julie Delpy advierte de la “muerte del cine y la cultura” en Francia si la ultraderechista Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales de 2027 y alerta de que seguiría una línea similar a la de Donald Trump en EE.UU, en entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA LITERATURA | Ciudad de Guatemala (Entrevista) - El diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro, quien radica en Estados Unidos, relata a EFE su vivencia en el exilio tras la publicación de su nuevo libro, un poemario donde expone las causas y consecuencias de su salida obligada del país centroamericano hace varios años debido a amenazas de criminalización en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía). (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

BOLIVIA GOBIERNO (Entrevista) | Madrid - El presidente boliviano, Rodrigo Paz, hace balance de su primer año de mandato, que se cumple este domingo, en una entrevista con EFE en Madrid, donde ha participado esta semana en la XXX Cumbre Iberoamericana. Por Miriam Burgués y Emilia Pérez. (Foto) (Vídeo) (Audio)

CLAVES | El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este 8 de noviembre el primer año de una gestión marcada por algunos ajustes para intentar resolver la crisis económica que arrastra el país y turbulencias políticas como la polémica por la presunta influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo en su Gobierno. (Texto) (Foto)

SÁHARA OCCIDENTAL | El Aaiún - "No puedes quitarles a los jóvenes africanos la idea de emigrar". Abdou Maty lo sabe por experiencia propia. Llegó al Sáhara Occidental desde Senegal para saltar a Europa, lo intentó en dos ocasiones y acabó renunciando. Hoy trata de disuadir a otros jóvenes de emprender la ruta del Atlántico hacia Canarias, una de las más mortíferas del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA ARQUITECTURA | Roma - Hace 90 años el fascismo italiano empezó a levantar su gran sueño, una Roma nueva e ideal dentro de la antigua. Así nació el EUR, un barrio de imponentes edificios racionalistas cuya culminación no sería posible hasta acabar la Segunda Guerra Mundial pero que, años después, se convertiría en un icono más de la Ciudad Eterna. Por Érica Roura Carrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Miami - LA BOLA NEGRA (Entrevista) - Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, reconocen a EFE que se debe tener "cuidado con las expectativas" sobre un posible Óscar para su cinta 'La bola negra', favorita de la crítica estadounidense para llevarse varios premios, incluso a Mejor Película. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antigua.- GUATEMALA BEATIFICACIÓN.- El Vaticano beatifica este sábado en Guatemala al fraile franciscano Augusto Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 tras negarse a violar el secreto de confesión durante el conflicto armado interno (1960-1996) en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Video)

Miami - EEUU ESPACIO - La NASA celebra la exposición aeroespacial masiva 'Max Power' en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida) con exhibiciones aéreas, acrobacias de paracaidismo, demostraciones tecnológicas, equipos para vuelos espaciales, aeronaves militares y acceso al puerto espacial, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA LGTIB.- Buenos Aires acoge la 35° Marcha del Orgullo, en la víspera de la llegada del papa León XIV, bajo el lema 'Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia'. Plaza del Congreso a Plaza de Mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY - El papa León XIV encabeza una vigilia de oración que se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Paysandú - PAPA URUGUAY- En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV ofrece una misa en el departamento (provincia) de Paysandú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY - En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV recorre el barrio Casavalle, ubicado en la periferia de Montevideo y en el que hay una decena de obras sociales católicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY -En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV mantiene un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del país sudamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guatemala - GUATEMALA LITERATURA - Ciudad de Guatemala - (Entrevista) El diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro, que vive en EE.UU, relata a EFE su vivencia en el exilio tras la publicación de su nuevo libro, un poemario donde expone las causas y consecuencias de su salida obligada de su país hace varios años por amenazas de criminalización en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

París- FRANCIA PROTESTAS - Concentración convocada por la Coordinadora de los Chalecos Amarillos en la plaza de la Concordia de París para protestar por el encarecimiento del coste de la vida. (Texto)(Vídeo) (Foto)

París - FRANCIA TIROTEO - Funeral de Pengo Bossio Wangi, víctima del atentado terrorista de carácter racista de Trappes (afueras de París). (Texto)

París - FRANCIA ELECCIONES - Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), presenta este sábado el programa de gobierno de la formación durante un mitin en Le Bourget, a las afueras de París. (Texto) (Vídeo) (Foto)

París.- La casa Christie’s subastará los 13, 14 y 17 de noviembre en París un lote de 363 fotografías del siglo XIX y XX entre las que hay la primera imagen de Bogotá, tomada en 1842 y estimada en un valor de entre 60.000 y 80.000 euros. (Texto)(Vídeo)(Foto)

Viena.- COP31 CLIMA.- La lucha contra el cambio climático necesita una ingente cantidad de dinero, pero los países siguen enfrascados en el debate sobre quién debe pagar, cuánto debe aportar cada uno y cómo acceder a los recursos. (Texto)

Viena.- COP31 CLIMA.- Los países en desarrollo pagan tipos de interés más elevados, hasta el doble que las economías avanzadas, para financiar sus políticas contra el cambio climático, una desigualdad que amenaza con impedir una transición energética justa y que puede llevarlos a una espiral de endeudamiento. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- La economía de Ucrania se encamina a una contracción en 2026 por primera vez desde 2022, tras registrar una caída del PIB del 0,7 % en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025 en un contexto en el que los ataques aéreos rusos, el bloqueo de los puertos, las limitaciones a las exportaciones de cereales y la paralización de la industria metalúrgica agravan cada vez más los daños en una economía ya devastada por la guerra. (Texto) (Foto)

Moscú - UCRANIA GUERRA - El presidente ruso, Vladímir Putin, es el otro gran perdedor de las elecciones en Estados Unidos, ya que el Kremlin teme que la mayoría demócrata en ambas cámaras impida al presidente, Donald Trump, seguir presionando a Ucrania para que ceda a las pretensiones territoriales y de seguridad rusas. (Texto)

06:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La Oficina Federal de Estadística Destatis publica el dato del comercio exterior de septiembre.

09:00GMT.- Fráncfort.- IRÁN GUERRA.- La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad concederá el Premio a la Libertad 2026 al pueblo iraní el 7 de noviembre de 2026, en la iglesia Paulskirche de Fráncfort. El líder opositor Reza Pahlaví recibirá el galardón en representación del pueblo iraní, en calidad de depositario fiduciario.

09:00GMT.- Roma.- ITALIA ARQUITECTURA.- Hace 90 años el fascismo italiano empezó a levantar su gran sueño, una Roma nueva e ideal dentro de la antigua. Así nació el EUR, un barrio de imponentes edificios racionalistas cuya culminación no sería posible hasta acabar la Segunda Guerra Mundial pero que, años después, se convertiría en un icono más de la Ciudad Eterna. Por Érica Roura Carrera (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Rabat.- SÁHARA OCCIDENTAL.- "No puedes quitarles a los jóvenes africanos la idea de emigrar". Abdou Maty lo sabe por experiencia propia. Llegó al Sáhara Occidental desde Senegal para saltar a Europa, lo intentó en dos ocasiones y acabó renunciando. Hoy, desde El Aaiún, trata de disuadir a otros jóvenes de emprender la ruta del Atlántico hacia Canarias, una de las más mortíferas del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA ALTA VELOCIDAD.- Quince años después de que un tren bala embistiera a otro en Wenzhou (este) y dejara 40 muertos, China opera la red de alta velocidad más larga del mundo: 50.400 kilómetros vigilados por sismógrafos que frenan convoyes en segundos, robots que revisan de madrugada más de 10.000 piezas por tren y una inversión que en 2025 se situó en 134.000 millones de dólares. (Texto)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, finaliza su visita a China

Wellington.- NUEVA ZELANDA ELECCIONES.- Nueva Zelanda celebra elecciones generales, con los sondeos apuntando a una lucha reñida entre el actual primer ministro, el conservador Chris Luxon, y el opositor y dirigente liberal Chris Hipkins, en medio de un éxodo ciudadano a Australia en busca de oportunidades ante una economía que no acaba de remontar. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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