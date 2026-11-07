Guterres encarga al exjefe de la MINURSO liquidar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental

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El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha encargado este viernes al diplomático ruso Alexander Ivanko liquidar la misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), después de que el pasado 30 de octubre el Consejo de Seguridad no lograra alcanzar un acuerdo para prorrogar el mandato de la misión, establecida en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria ha indicado que la tarea la dirigirá Ivanko, y que "se encargará de llevar a cabo todas las actividades de liquidación en el país, bajo la orientación y el apoyo del Departamento de Apoyo Operacional".

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Alexander Ivanko, diplomático ruso, era el Representante Especial para el Sáhara Occidental de Naciones Unidas y estuvo al frente de la MINURSO desde agosto de 2021. Marcado por un período difícil por la reanudación de las hostilidades en 2020, Ivanko dirigió a unos 200 integrantes, entre personal civil, observadores militares y oficiales de Estado Mayor de más de 35 países.

Según ha especificado Dujarric, las actividades de liquidación incluirán la "repatriación de los observadores militares desde las bases de operaciones y la retirada o eliminación adecuada del equipo y los activos propiedad de las Naciones Unidas", asegurando que respetarán las "normas y directrices aplicables".

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La falta de renovación del mandato de la MINURSO se produjo después de que Rusia vetara el pasado 30 de octubre una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos que respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, al considerar que el texto se apartaba del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Moscú también presentó una resolución alternativa para prorrogar el mandato de la misión sin hacer referencia a la propuesta de Rabat, pero fue vetada igualmente por Washington.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

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