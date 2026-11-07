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Paysandú (Uruguay), 7 nov (EFE).- Argentinos, brasileños y uruguayos aguardan desde temprano por la primera misa del papa León XIV en Latinoamérica, durante la segunda jornada de su visita a Uruguay.

Miles de personas comenzaron a ingresar al parque París Londres de la ciudad uruguaya de Paysandú apenas abrieron sus puertas, y muchos de ellos lo hicieron tras esperar a las afueras del recinto en una lluviosa noche.

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Vanderlei, quien arribó desde la ciudad brasileña de Uruguayana, contó a EFE que recorrió casi 400 kilómetros y acampó en la puerta del parque para formar parte de un momento histórico.

"Llegamos a las diez de la noche aquí, acampamos y ahora estamos aquí para celebrar la misa del santo padre, muy importante", manifestó, y dijo sentirse realizado y emocionado de haber hecho este viaje.

Mientras tanto, Cristina salió desde la ciudad argentina de Gualeguaychú a las 22:00 (1:00 GMT) y arribó a Paysandú a las 2:00 hora local (5:00 GMT).

"Con toda la lluvia nos bajamos. Había unos micros que te traían hasta una rotonda y después hay que caminar, así que acabamos de llegar, pero bueno, felices de poder ver al santo padre", contó luego de ingresar al parque y dijo sentir "mucha expectativa" por este evento, en el que pedirá por sus hijos y por salud y felicidad para su familia.

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Oriundo de Paysandú, Javier arribó al predio a las cinco de la mañana y aseguró estar satisfecho con la organización del evento e impresionado por la cantidad de personas que llegaron a la ciudad, ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo.

"Es muy superior a lo que esperábamos y creo que la ciudad se organizó bien para este evento", manifestó.

La misa del papa León XIV comenzará a las 10:00 hora local (13:00 GMT) y será la primera actividad que el sumo pontífice llevará a cabo en su segunda jornada en Uruguay.

Tras este evento, retornará a Montevideo, donde visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay en horas de la tarde.

Mientras tanto, a las 19:00 hora local (22:00 GMT) encabezará una vigilia de oración que se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario de la capital.

El viernes, León XIV llegó a Uruguay y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por el presidente Yamandú Orsi.

Luego participó en una ceremonia de bienvenida, mantuvo una reunión bilateral con el mandatario, recibió las llaves de la ciudad y finalizó su jornada en un encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo.