Zelenski apela al Congreso de EE.UU. reconquistado por demócratas tras ataque masivo ruso

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Berlín, 7 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este sábado al Congreso de EE.UU., que desde enero volverá a estar controlado por los demócratas tras las elecciones legislativas del martes, para que preste más atención y ayuda al país invadido por Rusia, después de un ataque masivo ruso que dejó al menos seis heridos en Kiev antes de las negociaciones en Abu Dabi.

"La determinación y la coherencia de Estados Unidos en su apoyo a Ucrania son fundamentales para acercar la paz", recalcó en un mensaje en sus redes sociales después de que las fuerzas rusas atacaran el puente norte de Kiev e instalaciones energéticas, que complican aún más el suministro de agua y electricidad en la capital.

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"Cuando Rusia intenta sumir en la oscuridad a Kiev, una ciudad de millones de habitantes, y a todo el país, Ucrania no debe quedarse sola. Contamos con un mayor apoyo bilateral de Estados Unidos. Confiamos en que el Congreso estadounidense preste más atención a Ucrania, porque Rusia no deja de aumentar el número de sus ataques", señaló el mandatario.

"Confiamos en que ambos partidos (demócratas y republicanos) mantengan una posición unida en cuestiones de seguridad, apoyo a Ucrania, condena de la agresión rusa y aumento de la presión de las sanciones" sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, añadió Zelenski.

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El jefe de Estado ucraniano denunció que Rusia está precediendo las conversaciones con Ucrania bajo mediación de EE.UU. en Abu Dabi la próxima semana "con el lanzamiento de misiles balísticos contra infraestructuras críticas de Ucrania".

Explicó que, en total, los rusos utilizaron 172 drones y 36 misiles balísticos, todos ellos dirigidos contra Kiev y la región circundante.

En la región de Kiev fue alcanzada una subestación que conecta las centrales nucleares de Rivne y Jmelnitski con Kiev y las regiones centrales de Ucrania.

La infraestructura energética volvió a ser el principal objetivo en la capital, que "atraviesa graves dificultades en el suministro de electricidad, agua y calefacción", afirmó Zelenski, quien explicó que, además, el ataque causó daños en edificios residenciales y el puente norte de Kiev, así como en una guardería.

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Además de Kiev, otras doce regiones fueron objeto de ataques, incluidas Vínnitsia, Zhitómir, Rivne, Járkov y Dnipró, donde resultaron dañadas subestaciones.

En total, nueve personas resultaron heridas, seis de ellas en Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS). EFE