Blanca Millán sustituye a la tocada Elena Buenavida en la concentración de España

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La internacional Elena Buenavida causará baja en la concentración de la selección española femenina de baloncesto para los próximos partidos de clasificación al Eurobasket 2027 por molestias físicas y la jugadora del AzulMarino Palma Blanca Millán ocupará su lugar en la convocatoria, ha desvelado este sábado la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"La jugadora del AzulMarino Palma Blanca Millán sustituirá a Elena Buenavida, quien no podrá incorporarse finalmente con el equipo por las molestias físicas que arrastra desde las últimas semanas", informó el organismo federativo.

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De esta manera, Millán será la única debutante entre las 14 jugadoras elegidas por el seleccionador español, Miguel Méndez, para los tres encuentros clasificatorios. La concentración comienza este sábado y finalizará el martes 17 de noviembre.

El viernes, se confirmaba que la jugadora de Valencia Basket Marta Suárez tampoco podría acudir con el equipo a esta 'ventana' de clasificación para el Eurobasket 2027 por una lesión y en su lugar ha entrado la pívot Lola Pendande.

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La lista de convocadas está liderada por la capitana Alba Torrens y la integran también otras seis medallistas de bronce del Mundial: Raquel Carrera, Maite Cazorla, Paula Ginzo, Iyana Martín, Mariona Ortiz y Helena Pueyo. Además de Pendande y Millán, también estarán Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Irati Etxarri y Andrea Vilaró.

España se enfrentará el martes 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo (20.30 horas) a la República Checa, y el sábado 14 se enfrentará a domicilio a Bulgaria en el Arena SamElyon de Samokov (18.00 horas). El último encuentro será el martes 17 contra Croacia en el Zatika Sports Centre de Porec (18.00 horas).

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La última fase de la clasificación para el Eurobasket 2027, en la que participan 24 selecciones, se divide en dos 'ventanas', la de noviembre y la que se disputará del 7 al 17 de febrero, y se clasificarán doce. España está encuadrada en el Grupo J junto a República Checa, Bulgaria y Croacia; las das primeras del grupo sacarán billete para la cita continental, para la que ya tienen plaza los cuatro anfitriones: Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia.