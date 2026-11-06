Zelenski dirige nuevos reproches a Klitschko y advierte de que la situación en Kiev es "crítica"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que las peores consecuencias de los ataques rusos contra infraestructuras críticas las está padeciendo Kiev debido principalmente, ha subrayado, a la incapacidad de las autoridades de la capital para poner en marcha los planes del Gobierno central.

"Tanto la población como las empresas sufren cortes prolongados de luz y agua, y la situación es crítica", ha lamentado el presidente ucraniano, en la que es una nueva crítica al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a quien viene reprochando desde hace tiempo una mala gestión de la defensa de la capital.

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Zelenski ha asegurado que estos problemas radican "en gran medida" por no aplicar "las decisiones tomadas a nivel municipal para preparar la temporada de calefacción y ante la operación rusa contra el sector energético ucraniano".

Asimismo, ha informado de que su Gobierno está dotando de recursos adicionales a las administraciones para que aceleren los trabajos de adaptación y de que se han alcanzado acuerdos con países como España y Alemania para suministrar generadores y otros equipos necesarios para garantizar el suministro frente a los ataques.

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Zelenski ha reconocido la necesidad de contratar personal adicional para acelerar las labores de reparación y mantenimiento de los servicios afectados por los ataques y para ello se ha puesto en marcha un plan para para bonificar a los trabajadores que se encargan de la restauración de los sectores afectados.

En ese sentido, el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, ha apuntado la necesidad de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas participen también en la restauración de la red eléctrica y las instalaciones energéticas.