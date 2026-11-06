Temas del día de EFE News Latino del viernes 6 de noviembre

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EEUU ELECCIONES

Miami - El tradicional bastión conservador del Sur Profundo (Deep South) de Estados Unidos registró una sacudida política sin precedentes en las elecciones de medio mandato, impulsada por una movilización masiva del voto afroamericano y un rechazo generalizado hacia la gestión económica del presidente Donald Trump.

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Washington.- El respaldo republicano cayó 14 puntos en 64 condados de mayoría latina de Estados Unidos durante las elecciones del martes, un desplazamiento que contribuyó a cambiar el mapa electoral en territorios donde el presidente Donald Trump había avanzado en 2024 y que se tradujo en victorias demócratas en distritos que los republicanos habían rediseñado para ampliar su representación.

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EEUU TRUMP

Miami - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la cumbre UP Summit en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, una cita centrada en la innovación y el porvenir de la movilidad, el transporte y la industria aeroespacial.

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EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles - A 40 años de la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), que permitió regularizar a cerca de tres millones de indocumentados en EE.UU., la mayor y última reforma migratoria vuelve a cobrar relevancia en un país donde la inmigración se ha convertido en uno de los principales campos de batalla electoral.

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EEUU CINE

Los Ángeles - El travieso felino con un gigantesco sombrero a rayas, icono entrañable de la infancia en EE.UU., salta de las páginas de ese diminuto cuento clásico creado por Dr. Seuss para expandir su magia en la película animada 'The Cat in the Hat'

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU EMPLEO.- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó apenas una décima hasta situarse en el 4,1 % en octubre, cuando la primera economía del mundo creó 165.000 puestos de trabajo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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EFE News Latino

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